Senac Votuporanga promove Jornada Senac de Rádio com oficinas de Carolina Cardinale e Zé Américo

Nos dias 25 e 26/9, o Senac Votuporanga realizará a Jornada Senac de Rádio, um evento para os amantes da comédia e do rádio.

Em 25/9, a renomada atriz e comediante Carolina Cardinale conduzirá a oficina “Levando a sério papéis cômicos – A construção da personagem na Comédia”. Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas e elementos essenciais da comédia para a criação de personagens no audiovisual, teatro e audiolivros. Carolina também abordará reflexões sobre a linha tênue entre o compromisso com o riso e a responsabilidade social do artista.

Já em 26/9, o famoso humorista Zé Américo participará do bate-papo “Nas ondas do humor”. Zé é amplamente reconhecido por seu trabalho em rádio e TV, incluindo programas como “A Praça é Nossa”, “Domingão do Faustão” e “Café com Bobagem”. Durante o bate-papo, ele discutirá as diferenças do humor no rádio e na TV, além de oferecer sugestões criativas para a criação de personagens.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (17) 3426-6709.

Palestrantes convidados:

Carolina Cardinale

Comunicadora e atriz há 20 anos, Carolina transita por diferentes segmentos como teatro, cinema, publicidade e internet. Entre os trabalhos, destaca-se sua participação no filme “Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou” e a Websérie Brígida onde foi indicada ao prêmio de melhor atriz de comédia no Rio Webfest 2017/18. Ela é roteirista e idealizadora de produções audiovisuais e teatrais, além de projetos ligados à cultura e educação. Produziu, atuou, roteirizou e dirigiu audiopeças com o Coletivo Palco Aberto no app Clubhouse, em 2021. Trabalhou por dois anos como diretora artística na empresa de dublagem e audiolivros Centauro Comunicaciones, de 2022 a 2024, produzindo para Audible Brasil. Atualmente, é proprietária da Cardinale Produções, onde faz roteiros, preparação de atores e comunicadores, e edição de mídias audiovisuais. Além disso, é docente do curso técnico em Teatro no Senac Votuporanga.

Zé Américo

Radialista desde 1986, com passagens na rádio Jovem Pan, na rádio Transamérica, na rádio Nova FM, na rádio Nativa, Educadora, na rádio Transcontinental, na rádio Play FM e rádio Band FM. Atua como locutor, produtor, coordenador, ator, humorista, redator e apresentador de TV. Trabalhou por 28 anos na Praça é Nossa, 35 anos no Café com Bobagem, dois anos no Domingão do Faustão, na Rede Globo, além de shows nos Estados Unidos e México. Além disso, Zé Américo foi apresentador do programa ‘Você se lembra’, no prime time do SBT.

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga

