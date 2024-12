Incêndio atinge depósito clandestino de fogos de artifício em Fernandópolis 

O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (17). Moradores próximos ao local ouviram as explosões e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Um incêndio atingiu um depósito clandestino de fogos de artifício na manhã desta terça-feira (17.dez) em Fernandópolis/SP.

Após ouvirem explosões vindas de dentro do galpão e notarem a fumaça que saia do local, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros. Dois veículos que estavam estacionados nas proximidades do imóvel foram atingidos pelas chamas.

Segundo os bombeiros, foi necessário o uso de uma pá carregadeira para combater o fogo, que demorou para ser controlado devido à grande quantidade de pólvora.

Três pessoas que estavam dentro do depósito conseguiram sair e não tiveram ferimentos. A Defesa Civil de Fernandópolis realizou uma vistoria para saber se houve comprometimento na estrutura de imóveis próximos ao galpão. A polícia investiga o caso.

Segundo apurado, o responsável pelo local já tinha se envolvido em outro incêndio com fogos de artifício. Na ocasião, um jovem de 22 anos morreu.

