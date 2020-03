VALENTIM GENTIL – Escolinha de futebol estreia na Copa União de Base

Duas categorias, sub 12 e sub 14, da escolinha de futebol de Valentim Gentil fizeram a estreia na Copa União de Base 2020 no último domingo (08). As partidas foram contra as equipes de Jales no estádio municipal “Raphael Cavalin”.

A equipe sub 12 empatou em 1 a 1 com a escolinha Jalensense. Já a sub 14, venceu o time adversário por 2 a 1. No total, 12 times disputam o campeonato regional. “Começamos bem. Este é o primeiro jogo que as categorias disputam neste ano. Estamos animados e confiantes”, explicou o professor Adenilson Pianta, o Baininho.

Atualmente, 270 crianças e adolescentes participam das aulas gratuitas realizadas no estádio municipal “Raphael Cavalin”. “Investimos no esporte, porque acreditamos que transforma a sociedade, além de trazer inúmeros benefícios para a saúde”, comentou o prefeito Adilson Segura.

A escolinha da cidade é mantida pela prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Comunicação Social. “Durante todo o ano, a Prefeitura oferece aos alunos, no contra turno escolar, aulas gratuitas de futebol. Um dos requisitos para participar, é que os alunos tenham relevante desempenho na escola”, explicou o secretário Gilmar Sobrinho.

Na próxima partida, o time de Valentim Gentil disputará contra Pontalinda, na casa do rival. Os jogos terão inicio às 8h.