Vaca invade pista e causa acidente na Rodovia Euclides da Cunha 

A ocorrência mobilizou equipes de socorro e envolveu dois veículos, deixando três feridos, no trecho de Tanabi/SP.

Um acidente envolvendo dois veículos e uma vaca mobilizou equipes de socorro na madrugada desta quarta-feira (9.abr), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho de Tanabi/SP.

De acordo com o apurado, dois advogados de Fernandópolis/SP retornavam de uma audiência em São Paulo, em um veículo VW/Nivus, quando colidiram contra uma vaca que havia invadido a pista. O animal já havia sido atingido anteriormente por um Fiat/Uno, sendo arremessado contra o carro ocupado pelos advogados, que vinha logo atrás. Com a violência do impacto, os veículos ficaram severamente destruídos.

Equipes de socorro foram mobilizadas e socorreram os dois advogados e o motorista do Fiat/Uno até o pronto-socorro da Santa Casa de Tanabi, sendo que, posteriormente, os dois advogados foram encaminhados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O estado de saúde atualizado dos envolvidos no acidente não foi divulgado até o fechamento desta reportagem.

O caso foi registrado durante atendimento da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil que investigará as circunstâncias que permitiram a presença do animal na rodovia.