UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga recebe doação de Amigurumis

Roberta Kelli S. dos Santos cria ‘Polvos do Amor’ para bebês prematuros.

A UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga recebeu a doação de amigurumis (bichinhos confeccionados em linha de algodão em crochê), que conforta bebês prematuros nas incubadoras. A artesã Roberta Kelli S. dos Santos, que fez a colaboração, explicou sobre os bichinhos, que têm a forma de um polvo, “O pessoal chama de ‘Polvos do Amor’, eu tenho o maior orgulho de doá-los”.

O movimento começou em 2013 na Dinamarca. Um grupo de voluntários decidiu fazer polvos de crochê para bebês prematuros em um projeto chamado Spruttengruppen (The Danish Octo Project). A ideia acabou se espalhando por todo o mundo, chegando até Votuporanga.

Roberta trabalha com crochê e decidiu realizar a primeira doação ano passado. “Depois dela, o Bazar do Bem me deu as linhas que eu usei na confecção. Foi um trabalho em grupo!” contou. Os amigurumis serão higienizados e entregues aos bebês.

O primeiro a ganhar um ‘Polvo do Amor’ foi o bebê Nicolas, que o recebeu da mão da própria Roberta. “Nossa, foi muito gratificante fazer essa entrega. Fico muito emocionada. E entregar o Polvo do Amor para o Nicolas? Fez o meu dia, fiquei muito feliz”, disse.

Estavam presentes também uma amiga da artesã, Silvana Gonçalves e a voluntária do Bazar do Bem Lígia Rume, que ajuda a Santa Casa desde a abertura do Bazar. “Esse é um trabalho muito importante, ajudar o próximo, quando ele é feito com amor e devoção. Doações como essa são de extrema importância”, conta a voluntária.

Para Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pelo Setor de Captação de Recursos, a Santa Casa sempre estará de portas abertas para Renata e aqueles que quiserem fazer uma doação. “Toda contribuição, não importa o valor ou a quantidade, ajuda a gente manter nossos atendimentos. Muito obrigado a Renata e ao Bazar do Bem”, diz Rosemir. Para realizar uma doação para Santa Casa, entre em contato com a Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133 ramal 2378.