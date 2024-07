PT oficializa candidatura de Bruno Arena à Prefeitura de Votuporanga 

Evento ocorre neste domingo (28), às 15h, no CPP (Centro do Professorado Paulista). Partido integra federação junto do PV, PC do B, Rede e PDT. Encontro deve lançar também “Fefeu” (PV) como candidato a vice.

O Partido dos Trabalhadores (PT) abrirá neste domingo (28.jul), a partir das 15h, no CPP (Centro do Professorado Paulista), de frente à Escola Estadual ‘Dr. José Manoel Lobo’, a agenda de convenções partidárias em Votuporanga/SP, com vista as eleições de 6 de outubro. Na oportunidade, o nome do empresário, advogado e pré-candidato Bruno Arena deve ser oficializado pela legenda como indicado ao pleito para disputar a Prefeitura.

A convenção também deve esclarecer, de vez, quem será o vice para compor a chapa, já que o PT integra uma federação junto do PV, PC do B, Rede e PDT, e desta forma, nos bastidores, conforme noticiado pelo Diário, o indicado para a composição deve ser o economista João Alfredo Leite Miranda Botelho, mais conhecido como “Fefeu” (PV).

O evento que deve contar com a presença de apoiadores, lideranças locais e regionais de centro-esquerda também terá a presença dos pré-candidatos a vereadores.

A convenção ocorre na Rua Amazonas, 2856, no bairro Vila Muniz, área central de Votuporanga.