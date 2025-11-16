Falece Sirlene Favaro Rodrigues

Faleceu no último dia 13, às 17h45, em Rio Preto, aos 73 anos, a Sra. Sirlene Favaro Rodrigues. Ela deixa os filhos: Davidson Willian, Francimara Rodrigues e Renata Aparecida Rodrigues; os netos Ana Laura, Ana Lívia, Thais e João Pedro, além do bisneto Arthur. Aposentada, era chamada carinhosamente de “Sirlene Boleira”, pela vida dedicada à culinária artística. D. Sirlene era católica, frequentava a Paróquia São Bento e teve como seu último endereço a Rua Hibrain Haddad, no Jardim Eldorado em Votuporanga.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga, às 17h, da última sexta-feira (14).