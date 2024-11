SEBRAMI 2024 – Grupo MR Soluções Imobiliárias participa do Seminário Brasileiro de Mercado Imobiliário

Os profissionais do Grupo MR Soluções Imobiliárias, empresas com sedes Votuporanga e Praia Grande, Felipe Guilherme Stach Miranda e Gabriela Marques Ribeiro, participaram nos dias 21 e 22 de novembro do SEBRAMI 2024 (Seminário Brasileiro de Mercado Imobiliário), que aconteceu na cidade de São Paulo.

Felipe Stach conta que o mercado imobiliário não para e que sofre muitas inovações todos os anos; “Cada vez mais os profissionais que atuam nessa área precisam inovar para que possam conseguir atender ao seu publico, e com essa intenção fomos buscar melhoramentos e aprendizagem para as nossas empresas”.

A empresa além de Felipe e Gabriela conta com a experiência e trabalho da sócia-proprietária Carolina Parpineli.

Felipe conta que Seminário foi possível ter acesso ao que existe de mais moderno em matéria de contratos, divulgações, captação de clientes, atendimento ao público, além de como destacar e melhorar a visão que as pessoas têm da nossa empresa.

O SEBRAMI 2024 e contou com grandes nomes que atuam neste mercado como os palestrantes: Sophia Martins (O Segredo da Performance Excepcional em Vendas); Nathalia Abnara (Desvendando o Potencial do Instagram no Mercado Imobiliário); Rony Meneses (que é o idealizador do SEBRAMI); Graziela Rosa (Contratos de excelência: erros e soluções nos contratos de compra e venda de imóveis); Murilo Arjona (Como vender mais utilizando ferramentas do financiamento imobiliário); Israel Brandão (A Locação de imóveis); dentre outros palestrantes.

Por outro lado, Gabriela Ribeiro, conta que foram dois dias de pura imersão no mercado imobiliário com muito aprendizado e troca de experiências e garante: “Aguarde para o ano de 2025 que nós do Grupo MR Soluções Imobiliárias, implantaremos muitas novidades no mercado imobiliário de Votuporanga e Praia Grande e professa, ‘Não importa o tamanho dos seus planos nós estamos prontos para atende-los’”.