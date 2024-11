Unifev realiza entrega de hortaliças e melancias para entidades assistenciais de Votuporanga

Ação foi resultado de uma parceria entre o curso de Agronomia e os Núcleos de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e de Responsabilidade Social (NRS) da Instituição.

Na manhã desta quarta-feira (13.nov), o curso de Agronomia da Unifev, em parceria com os Núcleos de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e de Responsabilidade Social (NRS), entregou hortaliças e melancias produzidas na própria Instituição para entidades assistenciais da cidade. A iniciativa tem como objetivo não só ajudar quem mais precisa, mas também proporcionar aos estudantes a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Os alimentos, cultivados pelos próprios alunos na horta da Unifev, foram cuidadosamente selecionados e destinados ao Lar Beneficente Celina e para a Sociedade Espírita Beneficente “Dr Adolfo Bezerra de Menezes”, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação reforça o compromisso do Centro Universitário de Votuporanga com a comunidade e a importância de práticas sustentáveis na agricultura.

Em agradecimento, a gestora do Lar, Aline Minto, comentou: “Estamos imensamente gratos à Unifev, aos professores e alunos que se dedicaram a essa ação. Esses alimentos farão a diferença para muitas famílias que atendemos. A generosidade de todos é um exemplo de cidadania e compromisso social”.

Já o voluntário na Sociedade Espírita, José Antonio, agradeceu com entusiasmo: “Em nome de todos os assistidos, gostaríamos de expressar nossa gratidão pela doação. A Unifev tem sido uma grande parceira na melhoria da qualidade de vida das pessoas que atendemos, e essa ação, mais uma vez, reafirma o compromisso de todos com aqueles que mais necessitam.”

Além de beneficiar as entidades assistenciais, a entrega também é um exemplo do compromisso da Unifev em formar profissionais conscientes e engajados com as questões sociais e ambientais. A ação simboliza o potencial transformador da educação e o papel ativo que a Instituição assume no desenvolvimento local.

“A entrega reflete o esforço coletivo de professores e alunos do curso de Agronomia e é mais uma demonstração do impacto positivo da Unifev na cidade de Votuporanga”, destacou a docente da graduação, Profa. Esp. Laís Monteiro. “A nossa Instituição segue contribuindo de forma direta para a melhoria da qualidade de vida de quem mais necessita, ao mesmo tempo em que promove a educação prática e a solidariedade entre seus alunos e a comunidade”, explicou a Profa. Ma. Vanessa Zeitune, coordenadora do NRS.

“O curso de Agronomia e o Núcleo de Valorização do Meio Ambiente da Unifev estão sempre engajados em ações que envolvem a sustentabilidade e a responsabilidade social, formando profissionais e os incentivando para que eles possam ir além do mercado de trabalho, contribuindo ativamente para um futuro mais justo e sustentável”, finalizou o Prof. Dr. Juliano da Costa Silva, coordenador do NVMA.