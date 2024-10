Unifev realiza Comunidade em Foco na Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Júnior”

Evento aconteceu sábado (19), das 8h às 12h, com diversas atividades e atendimentos gratuitos, oferecidos pelos cursos de graduação.

A Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Júnior” sediou, no último sábado (19.out), mais uma edição do projeto “Comunidade em Foco – Unifev em Ação”. A iniciativa ofereceu diversas atividades e atendimentos gratuitos, realizados pelos cursos de graduação da Instituição. O evento, que aconteceu das 8h às 12h, contou com a participação de estudantes, familiares e moradores da região.