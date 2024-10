Motorista e passageiro morrem após serem atingidos por outro carro em cruzamento em rodovia de Itajobi 

Geovane Santos da Silva e Marcos Henrique Vanderlei Lima morreram no local do acidente, na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). Carro em que estavam ficou destruído.

Um motorista e um passageiro, de 32 e 24 anos, respectivamente, morreram após serem atingidos por outro carro na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), em Itajobi/SP. O acidente ocorreu na tarde de domingo (20.out).

Segundo a Polícia Rodoviária, Geovane Santos da Silva seguia sentido Novo Horizonte e, ao cruzar a pista, foi atingido por outro veículo que seguia no sentido contrário. Ele e o passageiro, Marcos Henrique Vanderlei Lima, morreram no local.

Com o impacto, o automóvel ficou com as rodas para cima e destruído. Os ocupantes do outro carro tiveram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro. O estado de saúde deles é considerado estável.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção do veículo automotor.

*Com informações do g1

