Unifev participa da “1ª Feira da Pessoa com Deficiência e Orgulho Autista”

Evento aconteceu sábado na Praça Cívica e teve atividades desenvolvidas pelos cursos de Biomedicina, Farmácia, Direito e Psicologia.

A Unifev participou da “1ª Feira da Pessoa com Deficiência e Orgulho Autista”, realizada sábado (15.jun), na Praça Cívica. Promovido pela Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o evento teve como objetivo divulgar serviços e ações voltadas à causa da pessoa com deficiência.