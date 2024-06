Lázaro sofre lesão na coxa e vira desfalque no Palmeiras 

Atacante machucou a coxa esquerda na goleada contra o Atlético-MG e pode ficar até um mês fora.

O Palmeiras confirmou na tarde desta terça-feira uma lesão na coxa esquerda de Lázaro. O atacante passou por exames após a goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV e teve constatado o problema. Ele iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance.

A tendência é de que o jogador fique fora entre três e quatro semanas. A lesão aconteceu no segundo tempo do jogo, e Lázaro precisou ser substituído aos 34 minutos.

Abel Ferreira já sabia que o camisa 17 seria um desfalque na entrevista após o jogo, mas ainda aguardava os exames para saber o período de ausência.

Este é o segundo problema muscular do Palmeiras na semana. Rômulo se machucou em treino e está em tratamento, também.

Os dois jogadores são as principais opções no momento para a ponta esquerda, e Abel terá de fazer mudanças para o jogo de quinta-feira, contra o Bragantino. A partida está marcada para as 21h30, no Allianz Parque.

*Com informações do ge