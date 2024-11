Unifev lança campanha Black EaD com 100% de desconto na primeira mensalidade

Início das aulas é imediato para cinco opções de cursos.

A Unifev acaba de lançar a campanha “Black EaD”, uma ação especial para o mês da Black Friday. Novos alunos que se matricularem até o dia 15 de novembro ganham 100% de desconto na primeira mensalidade, uma oportunidade única para iniciar a graduação com um investimento reduzido.

A modalidade de Educação à Distância (EaD) da Unifev conta com cinco opções de cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras Português/Inglês, Pedagogia e Sistemas de Informação; e mais flexibilidade e autonomia por meio uma estrutura digital moderna que conecta estudantes e professores.

Para a coordenadora da EaD, Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari, “essa modalidade de ensino permite que o aluno estude no seu ritmo e horário, sem perder o contato com um corpo docente altamente qualificado e com todos os recursos de uma educação à distância bem planejada. Além disso, um diferencial muito legal é que os estudantes podem utilizar toda a infraestrutura do Centro Universitário, de forma presencial”.

Para ingressar, os candidatos devem acessar o vestibular pelo link unifev.edu.br/vestead, realizar a matrícula até o prazo e as aulas têm início imediato.

Mais informações pelo WhatsApp (017) 99702-2883 no setor comercial do Centro Universitário de Votuporanga ou pelo site www.unifev.edu.br.