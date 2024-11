Welington sente dores na coxa e não enfrenta o Bahia 

Lateral-esquerdo do São Paulo tem um edema no local e entra em tratamento; Bobadilla está de volta.

O São Paulo encerrou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Bahia, nesta terça, às 21h30, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Welington, com dores e um edema na coxa esquerda, não viajou com a delegação.

Em contrapartida, o volante Bobadilla, recuperado de dores no adutor, está à disposição do técnico Luis Zubeldía. Ele não enfrentou o Criciúma por causa do problema físico e, antes, estava com a seleção do Paraguai para as Eliminatórias da próxima Copa do Mundo.

Com essas duas novidades, o São Paulo deve enfrentar o Bahia com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Lucas; Calleri.

Recuperado de uma fratura no tornozelo direito, o volante Alisson ainda não viajou com a delegação. O jogador será preparado para estar 100% fisicamente no início da próxima temporada, e o São Paulo evita pressa em seu retorno.

Quem também permanece no CT da Barra Funda para trabalho de recondicionamento físico é o lateral-esquerdo Patryck, recuperado de uma fratura na clavícula.

*Com informações do ge

