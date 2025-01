Wartão propõe instalação do ‘Poupatempo da Saúde’ em Votuporanga 

O vereador também sugeriu a criação da UPA Norte e o aumento da margem consignável para o funcionalismo municipal.

O vereador Wartão (União Brasil) apresentou duas indicações ao Executivo na 1ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, nesta segunda-feira (27.jan), no sentido de melhorar a qualidade e os serviços prestados na saúde pública do município.

De acordo com as proposituras, Wartão pediu a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Zona Norte – que compreende uma população de aproximadamente 35 mil habitantes – e a implantação de um ‘Poupatempo da Saúde’.

Wartão justifica que a UPA Norte tem o objetivo de desafogar os atendimentos no Mini-Hospital e na UPA já existentes, proporcionando um atendimento médico mais ágil e eficiente para a população: “A instalação de uma nova UPA permitirá uma melhor gestão dos serviços de saúde, garantindo mais qualidade e acessibilidade para os munícipes”, salientou o vereador.

Já no tocante a criação de uma unidade do ‘Poupatempo da Saúde’, Wartão afirmou que o objetivo é facilitar o acesso da população a serviços médicos, agilizando processos como agendamentos de consultas e exames, fornecimento de documentos relacionados à saúde e atendimento rápido a demandas do setor: “Essa medida irá desburocratizar o acesso à saúde e proporcionar um atendimento mais eficiente para a nossa população”, ressaltou o vereador.

Aumento da margem consignável para o funcionalismo municipal

Além dessas iniciativas voltadas à saúde, Wartão também propôs estudos para o aumento da margem de empréstimo consignado dos servidores municipais, com base na Lei Federal nº 14.509/2022, que elevou o percentual máximo de contratação para 35%.

Segundo ele, a demanda foi apresentada por servidores municipais e tem o objetivo de proporcionar melhores condições financeiras para a categoria.

As indicações seguem agora para avaliação do Poder Executivo, que deverá analisar a viabilidade da implantação dos serviços sugeridos.