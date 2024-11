Polícia Federal de Jales faz operação para combater exploração sexual infantil

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Rio Preto em endereço em Dois Irmãos do Buriti/MS; celulares e computadores apreendidos vão passar por perícia.

Computadores, celulares e mídias com arquivos de informática foram apreendidos pela Polícia Federal de Jales/SP, na manhã desta terça-feira (19.nov), em mais uma etapa da Operação Anjo Dourado, que investiga a prática de crimes de abuso e exploração sexual infantil pela internet.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal de São José do Rio Preto/SP. Os agentes da PF localizaram os equipamentos em um endereço no município de Dois Irmãos do Buriti/MS.

De acordo com a PF, os materiais agora vão passar por perícia do setor técnico-científico.

Esta foi a 9ª fase da Operação Anjo Dourado, realizada de forma permanente para combater os crimes de abuso sexual de menores.

Quem distribui, publica ou armazena fotografias, vídeos ou outras formas de registros com cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes comete crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O crime é considerado hediondo e a soma das penas máximas pode chegar a dez anos de reclusão, além de pagamento de multa.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3