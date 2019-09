Unifev anuncia três novos cursos

Engenharia Ambiental, Design de Interiores e Marketing são as graduações que estarão no próximo Vestibular marcado para o dia 27 de outubro às 14h; Outra novidade apresentada pela diretoria foi a contratação do garoto propaganda, Fabiano Augusto, que ficou conhecido em todo o Brasil por divulgar as promoções das Casas Bahia.

“Definir estratégias para conquistar junto ao público lealdade a uma determinada marca, bem como construir e manter a boa imagem dos produtos e serviços de um empreendimento, é fundamental para a sustentabilidade dos negócios”, garante Gastaldon

A novidade foi anunciada na manhã de segunda-feira (09), às 10h, no Auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro numa coletiva à imprensa. Celso Penha Vasconcelos, Diretor-Presidente da FEV, em seu pronunciamento, disse que a instituição está indo na contramão dos acontecimentos; “Ao tempo em que outras universidades os cursos estão sendo reduzidos nós estamos criando novos; enquanto as mensalidades estão em alta, na totalidade das instituições, nós apostamos numa redução delas; Ou vai dar tudo certo ou teremos um impeachment dessa diretoria”, brinca.

Celso explica que as mudanças estão sendo feitas de uma maneira bastante criteriosa e cautelosa, já que foram feitos todos os estudos para oferecer isso aos alunos. “Se o Paulo Gil (controller da FEV) não errou na conta vai dar tudo certo”, afirmou.

“Além dos três novos cursos que irão agregar em nosso portfólio, nós temos uma nova política de preços e descontos. Isto já está sendo divulgado de uma maneira ainda informal. Nós estamos na fase final de ajustes principalmente dos descontos das bolsas, as mensalidades já estão definidas e em breve nós passaremos os valores dessas novas mensalidades para a imprensa, em nosso site. Faltam apenas alguns ajustes nos descontos, principalmente para poder aproximar os ingressantes dos veteranos, para que não tenhamos uma discrepância significativa. Então eu acredito que até o próximo dia 20 a gente irá conseguir acertar todos esses detalhes e vamos divulgar com toda clareza a nossa nova politica de preços”, garantiu o diretor presidente.

Celso comentou também que para agregar valor a essa divulgação à nova politica, a reitoria e a diretoria, discutiram vários nomes que pudessem divulgar com credibilidade, essa nova fase da instituição, principalmente com a relação a manutenção da qualidade dos cursos, que segundo Celso, não sofrerão nenhum abalo. “Nós vamos manter a qualidade de todos os cursos, isso a gente não abre mão, eu digo que isto está no DNA da Unifev, que tudo que faz realiza bem feito, isto é inegociável. Aliados a questão da qualidade nós vamos manter ou reduzir, dependendo do curso, os mesmos preços para 2020, principalmente esses que se iniciam agora no 1º semestre. E para isso trouxemos uma pessoa que tem a simbologia desta nova politica de preços que é o Fabiano Augusto, o ex garoto propaganda da Casas Bahia, que tem uma imagem atrelada a essa condição. Vamos procurar explorar essa imagem, pelo menos para os mais velhos, não só a imagem, mas principalmente a voz dele que já é conhecida em todo Brasil, já que ficou por um longo período numa campanha nacional das Casas Bahia”, explica Celso.

“A nova situação da Unifev é a seguinte: A mesma e ótima qualidade de sempre com um preço mais adequado às necessidades dos nossos alunos e como eu disse no começo, dá um medinho porque parece que estamos na contramão de tudo que vem acontecendo, criando novos cursos, enquanto que várias faculdades encerram seus cursos, reduzindo e adequando mensalidades, enquanto a maioria aumenta preços. Nós apostamos na nossa capacidade, na qualidade da Unifev e justamente num momento de crise com que o país está vivendo é que as oportunidades aparecem e vamos crescer com elas. Estamos apostando no crescimento significativamente neste período de crise nacional”, disse.

Celso aproveitou e realizou um convite aos presentes para que no próximo sábado dia 14, às 10h, para a inauguração da última fase do Complexo Poliesportivo e a quadra de areia. “Com isso a gente finaliza todo aquele complexo que vai atender os cursos das áreas de Educação Física e ao Colégio. Convido e espero a presença de todos”, finalizou.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, por sua vez, realizou um agradecimento aos funcionários da instituição porque, segundo ele: “Todas as vezes que temos uma proposta para desenvolver percebemos todo o empenho e a contribuição de todos. Todas essas ideias que estão sendo desenvolvidas pela diretoria, capitaneada pelo doutor Celso, que tentamos implementar, obviamente, só será possível a medida que cada um de nós contribuamos cada qual com sua participação. Quanto a isso não temos a menor dúvida que nós sabemos a capacidade do nosso pessoal porque sabemos o empenho que tem e do quanto estão dispostos a contribuir com a nossa instituição”, disse.

Gastaldon, explicou que o curso de Engenharia Ambiental se encontra em ascensão no País, em razão da crescente preocupação com as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, por parte, principalmente, de novas posições das iniciativas privada e governamental. “A previsão é que o número de profissionais necessários para atender às necessidades mercadológicas seja cada vez maior, o que torna o curso de Engenharia Ambiental muito vantajoso”.

Na UNIFEV, os cursos de Design de Interiores e Marketing serão ofertados como graduações tecnológicas, ou seja, com duração de apenas dois anos. De acordo com o Reitor, o grande diferencial do curso tecnológico é proporcionar ao aluno a preparação necessária para a sua rápida inserção no mercado de trabalho. “Ao final da graduação, o profissional estará apto a atuar no segmento com o qual tem mais afinidade, com competências e habilidades específicas”, disse.

O curso de Tecnologia em Design de Interiores terá como premissa formar profissionais capacitados para diagnosticar espaços interiores, propondo melhorias nos projetos baseados em uma visão estética, social, cultural, tecnológica e de conforto ambiental.

A graduação tecnológica em Marketing também tem grande notoriedade no mercado de trabalho, conforme destacou Gastaldon. “As oportunidades para essa carreira multiplicam-se nos departamentos das empresas, que buscam aumentar suas participações no mercado e diferenciar-se da concorrência. Definir estratégias para conquistar junto ao público lealdade a uma determinada marca, bem como construir e manter a boa imagem dos produtos e serviços de um empreendimento, é fundamental para a sustentabilidade dos negócios”, finalizou.