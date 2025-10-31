Unifev abre processo seletivo para contratação de técnico em edificação

Candidatos devem se inscrever até o dia 1º de dezembro; inscrições já estão abertas pelo site da Instituição.
A Unifev abriu processo seletivo de cadastro reserva para contratação de técnico em edificações (1 vaga). A conclusão de curso técnico na área reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) é uma das exigências do edital, que destaca ainda apresentação do registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A/B.
O edital completo pode ser acessado no site da instituição pelo link: www.unifev.edu.br/
O processo de contratação será composto por três etapas: avaliação escrita, profissional e análise curricular.
Os requisitos mínimos para o preenchimento da vaga, avaliações, benefícios e demais informações devem ser conferidos na íntegra no edital. O resultado final será publicado no link mencionado, no dia 19 de janeiro de 2026, a partir das 17h.
