Operação mira grupo suspeito de fraudes de mais de R$ 400 milhões no comércio de ar-condicionado 

Força-tarefa cumpriu nesta quinta-feira (30) mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Há alvos em Pindorama/SP.

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30.out), a Operação Bóreas, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes fiscais praticadas por um grupo empresarial do comércio varejista de aparelhos de ar-condicionado. dois mandados estão sendo cumpridos em Pindorama/SP.

A força-tarefa, formada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Ministério Público de São Paulo (MP-SP), cumpre 12 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências ligadas ao grupo nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Segundo o Cira-SP, o grupo empresarial é considerado devedor contumaz, com histórico de infrações relacionadas ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Apenas uma das empresas do conglomerado acumula mais de R$ 443 milhões em débitos tributários resultantes de autuações fiscais. Além disso, o grupo ainda possui dívida de R$ 268 milhões com a União.

Como parte das medidas cíveis adotadas para recuperar valores desviados foram bloqueados bens móveis e imóveis dos envolvidos e mais de R$ 200 milhões em ativos financeiros.

Conforme a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o objetivo do CIRA-SP com a operação é enfrentar grandes esquemas de sonegação fiscal e impedir que empresas concorram de forma desleal, utilizando fraudes tributárias para obter vantagem econômica.

A ação mobilizou 40 auditores fiscais da Sefaz-SP, 11 procuradores, 10 promotores de Justiça, além do apoio de 10 auditores da Receita Federal, quatro representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e 40 policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o uso de 18 viaturas.

*Com informações do g1

↘️Acesse o link e faça parte do grupo Diário de Votuporanga no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Hkh4GQgDoFOCrK7tt5jfnG?mode=wwt