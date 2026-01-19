Unifev abre inscrições para aulas gratuitas de dança, teatro e coral nesta segunda-feira

Atividades serão oferecidas para alunos, colaboradores e comunidade externa a partir de fevereiro deste ano.

A Unifev, por meio do Núcleo de Cultura e Artes, está com inscrições abertas para aulas de dança, teatro e coral destinadas a alunos, colaboradores e comunidade externa. Totalmente gratuitas, as aulas estão previstas para iniciarem na primeira quinzena de fevereiro e seguem até o fim do semestre.

As oficinas teatrais serão realizadas aos sábados, das 14h às 17h, sob a supervisão do diretor Fábio Sanches, na Startup da Cidade Universitária. As aulas são voltadas para pessoas a partir de 15 anos de idade. Segundo Sanches, os alunos passam pela iniciação, improvisação, postura corporal, respiração, voz, até a montagem de um espetáculo. As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/teatro26.

“O teatro contribui diretamente para o desenvolvimento humano, estimulando a criatividade, a autoconfiança, o trabalho em grupo e a capacidade de expressão, habilidades que refletem positivamente em diferentes áreas da vida”, destacou o diretor.

Os ensaios da dança, por sua vez, têm faixa etária livre e serão ministrados pelo coreógrafo Rodrigo Garcia, às sextas, das 19h às 20h, no Núcleo de Vivências Corporais, localizado no câmpus Centro. As práticas passarão por gêneros de dança de salão. As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/danca26.

“A dança de salão promove integração, disciplina e criatividade, sendo uma atividade que pode ser vivenciada por pessoas de todas as idades”, afirmou o profissional.

Já o coral terá ensaios às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, no Laboratório Integrado de Comunicação, também no câmpus Centro, sob orientação da professora de canto Madja Morais. As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/coral26.

“A música tem um papel importante na formação humana, e o coral cria um espaço acolhedor para a troca de experiências e a expressão artística”, ressaltou Madja.

Para a coordenadora do NCA, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, as ações do Núcleo ampliam as oportunidades de socialização e contribuem para uma formação mais completa dos participantes. “A oferta dessas atividades fortalece a integração entre Instituição e comunidade, promovendo cultura, arte e desenvolvimento pessoal”, finalizou.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.