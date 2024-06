Uniestágio realiza segundo “Encontro de Gestores”

Evento debateu importância da seleção do perfil ideal na contratação de profissionais pelas empresas, com palestra ministrada pela especialista Karina Gianlorenço.

Representantes de diversas empresas de Votuporanga e região estiveram reunidos para debater a importância da escolha assertiva do perfil profissional dos colaboradores para o sucesso das empresas, durante a realização do segundo “Encontro de Gestores”, uma iniciativa da Unifev, por intermédio do programa Uniestágio, na noite de segunda-feira, no auditório da Cidade Universitária.

O tema desta edição foi “Como contratar para seu time, utilizando perfil comportamental para resultados assertivos”, abordado na palestra ministrada pela especialista em Gestão de Pessoas e Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças e Equipes, Karina Gianlorenço, que elencou as melhores práticas para identificar e selecionar os candidatos mais adequados às necessidades das empresas.

Participaram do evento o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio; a gestora de Recursos Humanos, Profa. Ma. Marinês Ralho; e o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui.

O propósito do encontro foi fortalecer a conexão entre o Uniestágio e as empresas, compreendendo as demandas do mercado de trabalho, para facilitar o processo de seleção em relação aos perfis dos estudantes que desejam recrutar e que melhor se encaixam nas suas vagas.

Conforme a palestrante, existem diversos perfis comportamentais e as empresas devem observar na hora de contratar os seus profissionais, para ter resultados mais assertivos na escolha e formar equipes coesas e produtivas. “De acordo com a vaga que o gestor está oferecendo, é possível identificar o melhor perfil comportamental, para chegar naquela pessoa certa no lugar certo, para dar o resultado que ele precisa”, completou.

O coordenador ressaltou que o Uniestágio se destaca como uma ponte entre a Unifev e o mercado de trabalho, auxiliando os estudantes na preparação para o ingresso na carreira profissional. “Através do programa, os alunos têm acesso a vagas de estágio em diversas áreas de atuação, adquirindo experiência profissional e contribuindo significativamente para a sua formação acadêmica, complementando o conhecimento teórico adquirido em sala de aula. O projeto também gera benefícios para as empresas participantes, que podem identificar jovens talentos promissores e potenciais futuros colaboradores”, completou Gregui.

Para Adriana Aparecida Zanini Lopes, do Departamento Pessoal do escritório Skala Organização Contábil, as indicações do Uniestágio são importantes na hora de sugerir profissionais para as empresas que assessoram. “É um projeto que abre horizontes, tanto para o empregador, quanto para o estagiário, que irá adquirir conhecimento e colocar na prática aquilo que vem aprendendo na faculdade”.

Alberto Davis Batista, gerente de atendimento da agência do Banco Itaú, também reforçou a importância do programa para a contratação de estagiários. “É importante essa parceria que temos com o Uniestágio, que nos indica alunos que têm potencial para trabalhar conosco, de atuar no mercado financeiro”.

O reitor da Unifev reforçou a relevância do projeto para a Instituição. “Temos um compromisso na formação de bons profissionais e a oportunidade de estágios nos ajuda nisso. O encontro de hoje fortalece a parceria que temos com as empresas que contratam nossos alunos e permite orienta-las na realização de contratações mais assertivas e exitosas. O Uniestágio, nesse sentido, é uma ferramenta valiosa para os estudantes, proporcionando-lhes a oportunidade de vivenciar a prática profissional, adquirir experiência e complementar o ensino acadêmico”, encerrou.