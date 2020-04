Unidade de Diálise: Páscoa comemorada com amor e chocolate

Mesmo em tempos de pandemia do Coronavírus, colaboradores prepararam ação especial

A equipe da unidade preparou a entrega de ovos de chocolate, como forma de simbolizar o renascimento e a esperança. As lembrancinhas foram distribuídas de acordo com os turnos, trazendo um sentimento de gratidão e um sorriso no rosto de quem as recebe. “A ação teve como finalidade proporcionar descontração e alegria para os pacientes, familiares e colaboradores da unidade, fazendo com que eles esqueçam um pouco do ambiente hospitalar, pois todos estão ali lutando pela vida, cada um fazendo a sua parte, em um momento em que o país inteiro está apreensivo. A atividade teve também como objetivo estimular, através da mensagem de Páscoa, que essas pessoas não percam a fé e a esperança na vida”, afirmou a psicóloga Camila Cavalin Medeiros.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, elogiou a iniciativa. “Me faltam palavras. Em tempos de tanta preocupação, insegurança com a COVID-19, nossa equipe da Unidade de Diálise demonstrou humanização e amor ao próximo. Nosso muito obrigado e que a alegria, o amor e a harmonia estejam presentes todos os dias”, finalizou.