EM Iturama (MG), piloto morre após acidente com avião

Um jovem, de 27 anos, que pilotava um avião agrícola morreu após a aeronave se acidentar na manhã deste sábado (11), no Distrito de Alexandrita, em Iturama.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o avião fazia a pulverização na lavoura de cana de açúcar da Fazenda Monte Alto, às margens da rodovia MGC-497.

Outro piloto, que não teve a idade informada, e que fazia revezamento do trabalho com a vítima, estava em solo e ouviu o momento que o avião se chocou com o chão.

Ainda conforme a ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito ainda no local.

O piloto apresentava politraumatismo nos membros inferiores, superiores, tronco e crânio; o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Iturama.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave Embraer Ipanema 203, de matrícula PTCOW, é registrada pela empresa J&M Serviços Aeroagrícolas do Pontal, e estava com a documentação em dia.

O Seripa III, responsável por investigações na região, informou que uma equipe foi enviada ao local para tentar esclarecer as causas do

acidente.

A Anac ainda não informou se o piloto estava autorizado a realizar este tipo de voo. (G1 Triangulo Mineiro)