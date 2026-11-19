Moradores são orientados a eliminar água parada e permitir o acesso das equipes de endemias.

Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Dengue, a Secretaria Municipal da Saúde e a Vigilância Ambiental de Votuporanga reforçaram o alerta à população sobre a importância da prevenção contínua contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Mesmo durante períodos de menor incidência da doença, as equipes destacam que o combate não pode ser interrompido. Com a aproximação dos meses mais quentes e chuvosos, o risco de proliferação do mosquito aumenta significativamente, favorecendo o surgimento de novos casos e possíveis epidemias.

Segundo a Vigilância Ambiental, a participação da população é fundamental para o sucesso das ações de controle, já que os agentes não conseguem vistoriar todos os imóveis semanalmente. A orientação é que cada morador reserve alguns minutos da semana para verificar quintais, calhas, recipientes e locais que possam acumular água.

Focos que passam despercebidos

Durante as visitas domiciliares, os agentes de Controle de Endemias identificam com frequência criadouros considerados “silenciosos”, que muitas vezes passam despercebidos pelos moradores.

Entre os principais pontos de atenção estão os ralos externos, apontados como um dos criadouros mais comuns. Nesses locais, a água pode permanecer acumulada ao longo da tubulação, favorecendo a reprodução do mosquito. A recomendação é utilizar regularmente água com sabão ou salmoura para percorrer toda a extensão do encanamento.

Outro alerta é para os bebedouros de animais domésticos. Além da troca diária da água, é necessário esfregar as bordas dos recipientes, local onde os ovos do mosquito costumam ficar aderidos.

Pratinhos de vasos, garrafas plásticas, latas, recipientes descartáveis e materiais recicláveis também exigem atenção especial e devem permanecer secos, cobertos ou armazenados adequadamente.

Acesso dos agentes é fundamental

A Secretaria Municipal da Saúde também pede a colaboração dos moradores para permitir a entrada dos agentes de endemias durante as visitas domiciliares.

Além da identificação de possíveis focos do mosquito da dengue, os profissionais também observam situações relacionadas a outros problemas de saúde pública, como a presença de escorpiões e fatores que favorecem a leishmaniose.

Os agentes trabalham uniformizados e identificados com crachá. Em caso de dúvidas, a população pode confirmar a identidade dos servidores diretamente junto à Vigilância Ambiental.

Para a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, o enfrentamento da dengue depende da atuação conjunta entre poder público e comunidade: “O combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o Poder Público e cada cidadão. Nossas equipes estão nas ruas todos os dias realizando bloqueios de criadouros e ações de nebulização, mas o mosquito nasce dentro das casas. Quando o morador dedica dez minutos da sua semana para limpar o quintal, tratar os ralos e abrir as portas para nossos agentes, ele está protegendo a própria família e toda a vizinhança”, destacou.