Um clássico em nova versão 

Dirigido por Maggie Gyllenhaal, ‘A Noiva!’ revisita o universo de Frankenstein em um romance gótico intenso e imaginativo que repagina a história apresentada em ‘A Noiva de Frankenstein’ (1935).

O clássico universo obscuro criado pela escritora britânica Mary Shelley ganha uma releitura ousada em “A Noiva!”, que estreia nesta quinta-feira (5) no Novo Cine Votuporanga. Dirigido e roteirizado por Maggie Gyllenhaal, o filme apresenta uma abordagem contemporânea para um dos mitos mais emblemáticos da literatura e do cinema: a criação de uma companheira para o monstro de Frankenstein.

Ambientada na Chicago da década de 1930, a trama acompanha um Frankenstein solitário — interpretado por Christian Bale — que procura a cientista Dr. Euphronius, vivida por Annette Bening, para criar uma companheira capaz de aliviar sua solidão. A experiência resulta na ressurreição de uma jovem assassinada, que retorna à vida como a misteriosa Noiva, personagem de Jessie Buckley.

A criatura recém-criada, no entanto, revela-se muito mais complexa do que o esperado. Ao despertar em um mundo marcado por obsessões, violência e desejo de liberdade, a Noiva passa a trilhar um caminho próprio, envolvendo-se em um romance intenso e desencadeando reações inesperadas da sociedade ao seu redor.

Remake do clássico “A Noiva de Frankenstein” (1935), o longa revisita o imaginário do horror gótico com um olhar contemporâneo, explorando temas como identidade, autonomia e as fronteiras entre humanidade e monstruosidade.

A narrativa mistura romance, drama e fantasia sombria em uma produção de grande escala da Warner Bros., com orçamento estimado em US$ 80 milhões.

O elenco reúne ainda nomes como Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard, reforçando a dimensão internacional do projeto.

Com atmosfera visual estilizada e uma história que combina paixão, rebeldia e tragédia, “A Noiva!” propõe uma releitura repaginada de um ícone do cinema fantástico.

A produção integra a nova leva de filmes que revisitam clássicos da literatura gótica para o público contemporâneo e chega aos cinemas como uma das estreias mais comentadas da temporada.

Ficha Técnica