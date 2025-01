Últimos dias para inscrição no programa de bolsas de R$ 5 mil do Sebrae-SP em Votuporanga

Iniciativa busca agentes de inovação para atuar em pequenas empresas e propriedades rurais da região.

As inscrições para o programa Agente Local de Inovação (ALI) do Sebrae-SP em Votuporanga estão chegando ao fim, com prazos que se encerram nos próximos dias. A iniciativa, que oferece bolsas de pelo menos R$ 5 mil, tem como objetivo capacitar profissionais para impulsionar a inovação em micro e pequenas empresas (MPEs) e no setor rural.

O programa conta com 17 vagas imediatas em Votuporanga, além de 68 para o banco de reserva, distribuídas entre duas frentes principais, o ALI Rural, voltado para negócios e propriedades rurais, e o ALI Produtividade, que atende empresas urbanas.

O ALI é um pesquisador bolsista capacitado pelo Sebrae-SP em metodologia específica com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural.

Na linha ALI Rural, os agentes selecionados atuarão diretamente com produtores e negócios do agronegócio, para levar soluções tecnológicas e sustentáveis ao campo. Já o ALI Produtividade tem como foco micro e pequenas empresas urbanas, auxiliando-as na implementação de processos mais competitivos e inovadores.

Ambos os programas oferecem aos participantes a oportunidade de aplicar metodologias práticas de inovação, aumentando a competitividade das empresas e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Os candidatos aprovados receberão bolsas mensais a partir de R$ 5 mil e passarão por capacitações que incluem metodologias de inovação e gestão. O programa também proporciona uma experiência prática em campo para o desenvolvimento de habilidades técnicas e gerenciais.

Além da remuneração, a atuação no programa ALI é vista como uma oportunidade para profissionais ampliarem suas redes de contato e adquirirem expertise em projetos de alto impacto.

As inscrições para o ALI Produtividade vão até o dia 7 de janeiro de 2025, com início das atividades logo após a seleção. Já o prazo para o ALI Rural se estende até o dia 24 de janeiro de 2025, com previsão de início das operações em agosto.

Os interessados devem possuir formação em áreas relacionadas ao programa e atender aos requisitos detalhados no edital. As inscrições podem ser feitas exclusivamente online, e os documentos estão disponíveis no link oficial: https://bit.ly/edital_ali_2024

