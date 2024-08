Últimos dias: Fliv segue com programação diversa e inclusiva até domingo

Com recorde de atividades, o Festival Literário ainda promete muita diversão e aprendizado no Parque da Cultura de Votuporanga.

Cinco dias já se passaram e o Festival Literário de Votuporanga (FLIV), em sua 14ª edição, vêm reafirmando seu lugar como um dos principais eventos culturais do interior paulista, proporcionando atividades diversas, inclusivas e instigantes que acontecem até domingo, dia 11/8 no Parque da Cultura.

Na quarta (7/8), véspera do aniversário de 87 anos de Votuporanga, o FLIV recebeu a banda Biquini, em um show que combinou nostalgia e energia, atraindo uma enorme quantidade de pessoas, afirmando o prestígio do Festival como uma plataforma não só para a literatura, mas também para a música e a cultura em geral.

Com mais três dias, o FLIV oferece uma programação intensa, que abrange desde contação de histórias, espetáculos teatrais e musicais até debates literários e oficinas criativas.

Sexta, dia 9/8

Entre as atrações de hoje, dia 9/8, o público pode conferir no Circo Show, às 14h e às 16h, a contação de “O Segredo do Rei”, conduzida por Isaac Ruy e Pablo Azevedo e combinando elementos de palhaçaria. A comédia tem seu espaço com o “Bombalhaço”, espetáculo da Cia. Aliteatro, que ocupa o Palco Cit a partir das 18h, com um grupo de palhaços-bombeiros em uma missão para resgatar a Alegria.

A dança também marca presença com o “Cypher na Praça”, onde Wesley e Danilo levam para o Quintal Fliv, das 17h às 18h, uma imersão no universo do Break, ensinando o público movimentos intensos e uma celebração vibrante que une arte e espectadores.

No campo literário, o bate-papo “Graciliano: Romancista, Homem Público, Antirracista”, que acontece no Cine Fliv, a partir das 19h30, com Edilson Dias de Moura, autor do livro de mesmo nome lançado pelas Edições Sesc, e Nadya Martins, promete uma discussão profunda sobre o legado de Graciliano Ramos, enfatizando seu papel como voz antirracista.

Renato Russo será homenageado pela banda Renato Quase Russo, que faz um tributo enérgico à Legião Urbana, revisitando clássicos que marcaram gerações. O show será no Palco Principal, às 20h30. Logo em seguida, Amadeu Álamo & Banda apresentam o sarau “Ensaio para o Fim do Mundo”, misturando composições autorais e clássicos do rock.

Sábado, dia 10/8

No penúltimo dia (10/8), Luana Carvalho conduz a sessão de “Leitura Interativa” com enfoque lúdico, onde música e narrativa se unem para despertar nas crianças o amor pela literatura desde cedo. A atividade acontece no Espaço interativo, às 14h e 16h, e proporciona uma experiência envolvente, estimulando a imaginação dos pequenos.

Valorizar os talentos locais é o foco da sessão de autógrafos “Autores do Noroeste Paulista”, que ocupa o Espaço Escritores às 14h e às 18h. O público terá a oportunidade de celebrar a produção literária local, aproximando leitores e autores em um ambiente de troca e reconhecimento.

Na mesa literária “Ampliar Imaginários: novos temas e atores na fantasia, no horror e na ficção científica”, Fabiana Ferraz, Vic Vieira Ramires e Ana Rusche abordam a inclusão na literatura de fantasia, horror e ficção científica, explorando novas tendências e a diversidade de vozes que emergem nesses gêneros. O bate-papo acontece no Cine Fliv, a partir das 17h e traz à tona discussões importantes sobre representatividade e inovação no cenário literário.

A votuporanguense Sarah Celi apresenta o “Trio Acústico”, no Palco Praça, a partir das 21h30. O público vai conferir uma performance intimista e cativante, com o melhor da MPB e do pop rock nacional. No mesmo palco, a DJ Bárbara Ananda fecha a noite com um set especial, a partir das 22h30.

Domingo, 11/8

Um dos destaques do último dia fica por conta do espetáculo Memórias D’Omar, da Cia Plastikonírica, que apresenta no Quintal Fliv, às 18h, um espetáculo único, que combina teatro de bonecos e objetos, oferecendo ao público uma viagem poética e sensorial pelas memórias do personagem.

Já o espetáculo “O Pantaneiro”, levará o público a uma imersão no universo do poeta Manoel de Barros, no Palco Principal, às 20h30. Inspirado pela obra do autor, a peça de dança celebra a simplicidade e a natureza, utilizando uma linguagem vanguardista e poética.

Para aqueles interessados em debates sobre juventude e empreendedorismo, o bate-papo “#PartiuMercado: o despertar do jovem para o empoderamento no empreendedorismo brasileiro” reunirá Leandro Poçam, Tadjila Macedo e Michael Matos, que abordarão o empoderamento jovem no empreendedorismo, inspirando novas gerações a transformarem desafios em oportunidades. Este encontro, que acontece no Cine Fliv, às 15h30, promete ser um momento de troca de experiências e motivação, incentivando o público a explorar novas possibilidades no mundo dos negócios.

Já Rodrigo Olih fará um show no Palco Praça, às 21h30. Conhecido por seu talento e paixão pela música, Olih promete uma apresentação que combina carisma e técnica, encerrando o festival em grande estilo.

A cidade de Votuporanga, que abraça o Fliv há 14 anos com entusiasmo, se despede dessa edição com a certeza de que a literatura e a arte seguem sendo pilares fundamentais na construção de uma sociedade mais consciente. Mais informações e programação completa no www.fliv.com.br.

Sobre o FLIV – Festival Literário de Votuporanga

O 14º Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Sesc, Senac, Museu da Imagem Som, SP Leituras e Câmara de Votuporanga. Patrocínio da Unifev, Starb e Flash Net Brasil. Patrocínio por ICMS Santa Cruz Supermercados, Itamarati, Frulev. Colaboração: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Tudo Vira Cult SP. Promoção: TV TEM – afiliada da Rede Globo.