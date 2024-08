Funfarme realiza o 1º Simpósio de Pesquisa Clínica

Evento do Centro Integrado de Pesquisa reuniu 300 profissionais de instituições do Brasil e autoridades na área.

O Centro Integrado de Pesquisa (CIP) da Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, um dos principais da América Latina, realizou, nesta sexta-feira (9 de agosto), o 1º Simpósio de Pesquisa Clínica, reunindo 300 profissionais de instituições do Brasil e autoridades na área, no Centro de Convenções da Famerp – Faculdade de Medicina de Rio Preto.

O objetivo do evento foi discutir o cenário da pesquisa clínica no Brasil, as práticas de pesquisas de novos medicamentos, vacinas, tecnologias e estudos avançados sobre o tema, além de promover a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes. “O Simpósio também foi a oportunidade de os profissionais de saúde e, em particular, os envolvidos com estudos clínicos conhecerem mais o nosso Centro de Pesquisa, um dos principais e mais bem estruturados da América Latina”, afirmou a cardiologista Lilia Nigro Maia, diretora médica do CIP.

Em seus 13 anos de atividade, o CIP da Funfarme apresenta números relevantes. Desde 2011, já foram realizados 898 estudos clínicos, envolvendo 134 pesquisadores e mais de 10 mil pacientes voluntários. Estas pesquisas têm por objetivo o desenvolvimento de novos medicamentos que irão oferecer resultados terapêuticos significativos para o tratamento de doenças, com enormes benefícios aos pacientes.

Atualmente, o Centro Integrado de Pesquisa da Funfarme conduz 196 estudos em 30 diferentes especialidades médicas, em parceria com outras instituições e com 108 empresas farmacêuticas. Esta relevante produção científica é possível, entre outros motivos, por ter o CIP instalações modernas e um corpo clínico altamente qualificado. Sua excelência é comprovada pelas 26 auditorias e 3 inspeções realizadas pela USFDA (Instância Regulatória Norte-Americana), sendo a última em agosto de 2022, sem achados críticos.

Para o diretor científico do CIP, o cardiologista Marcelo Arruda Nakazone, é natural que, sendo referência na América Latina, a Funfarme tenha a iniciativa de realizar este que pretende ser o primeiro de muitos simpósios em prol da maior capacitação dos pesquisadores. “O investigador de uma pesquisa clínica tem papel fundamental na construção e na consolidação de conhecimentos. Sua dedicação e liderança não apenas impulsionam os avanços científicos, como também transformam a prática clínica, trazendo enorme esperança à nossa população através de resultados que resultam em maior qualidade e expectativa de vida. Fundamental, portanto, que o CIP esteja sempre ao lado dos investigadores”, disse Dr. Marcelo Nakazone.

Além dos pesquisadores, a gerente do CIP, Ana Paula Demore, salienta que o simpósio beneficia também, de forma indireta, a população. “Temos certeza de que as informações e conhecimento obtidos no Simpósio permitirão aos pesquisadores conduzirem melhor os métodos e processos de seus estudos, com impactos positivos para a população, sobretudo, os pacientes que utilizam medicamentos desenvolvidos em estudos clínicos”, afirma a gerente do CIP.

Este primeiro simpósio teve a presença como palestrantes da presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica (SBPPC), Dra. Greyce Lousana, e o cientista brasileiro Prof. Dr. Diego Nolasco, pós-doutorado no MIT – Massachussets Institute of Technology, uma das instituições acadêmicas de maior prestígio no mundo.

Dra. Lilia Nigro Maia abriu o evento com a palestra que aborda o impacto de um centro de pesquisa clínica para as instituições de saúde e a experiência do CIP da Funfarme. Em seguida, Dr. Marcelo Nakazone apresentou o perfil do investigador e as áreas de atuação do centro de pesquisa.

Na sequência, a aula magna com o tema “Pense como um cientista”, instigante convite que o Prof. Dr. Diego Nolasco fez aos presentes ao evento. Formado em física pela Universidade Católica de Brasília (UCB), ele possui mestrado e doutorado em Biofísica Molecular pela Unesp e pós-doutorado pelo MIT. Atualmente, é professor do curso de Física e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, ambos da Universidade Católica de Brasília.

O Simpósio prosseguiu oferecendo aos 300 profissionais de saúde e que se dedicam a estudos clínicos a oportunidade de enxergar o atual cenário da pesquisa clínica no Brasil, não havendo pessoa mais gabaritada a traçá-lo do que a Dra. Greyce Lousana. Bióloga, veterinária e mestre em neurociências pela Unifesp, ela é também relatora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e autora de diversas publicações voltadas à esta área da ciência, atua em câmaras setoriais da Anvisa e já treinou mais de 3.000 profissionais.

Em seguida, a palestra “Pesquisa clínicas, a visão da CRO”, proferida pelo farmacêutico e bioquímico Francisco Forestiero, gerente do site prime IQVIA, líder global de análises avançadas, soluções de tecnologia e serviços de pesquisa clínica para o setor de ciências da vida.

A farmacêutica e bioquímica Priscila Ruppel Ruiz, diretora associada em estudos da AstraZeneca, foi a próxima a falar sobre “A importância do manejo do produto investigacional em estudo clínico”.

O 1º Simpósio de Pesquisa Clínica terminou com a palestra “Auditorias e inspeções em Centros de Pesquisa Clínica”, abordada pela bióloga Karina Dorsa, representante do site prime IQVIA.

Centro Integrado de Pesquisa da Funfarme – um dos principais da América Latina

Inaugurado em 2011, o Centro Integrado de Pesquisa da Funfarme conduz estudos clínicos nacionais e internacionais em diversas especialidades médicas visando o desenvolvimento de novos tratamentos e a geração de evidências para o adequado manejo clínico das mais diversas populações, incluindo a população brasileira. Para isso, busca promover, implementar e facilitar a realização de estudos clínicos multi-institucionais de alta qualidade científica e sob os preceitos éticos.

O CIP da Funfarme conduz estudos observacionais e de intervenção, de fases 1 a 4, compreendendo o recrutamento de participantes de todas as faixas etárias, valorizando a diversidade e a equidade dos integrantes. Para garantir a qualidade dos dados, o Centro conta com uma equipe dedicada de enfermeiros, farmacêuticos, assistentes de pesquisa clínica e coordenadores de assuntos regulatórios.

Complexo hospitalar Funfarme | Excelência em Medicina, referência no Brasil

O complexo Funfarme é ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo.

A Funfarme é uma fundação filantrópica ligada à Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto) e reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto. Além disso, também administra o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, de Rio Preto.

O HB e o HCM destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o complexo seja a referência para o atendimento de mais de 1,5 milhão de habitantes dos 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS XV), suas unidades atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da medicina e de seus serviços.

Isto faz com que a Funfarme apresente números impressionantes, que a colocam entre os maiores complexos hospitalares do Brasil. São mais de 1 milhão e 200 mil atendimentos, mais de 54 mil internações, 51 mil cirurgias e mais de 3 milhões de exames de imagem, entre outros.

Para entregar estes números expressivos de atendimentos e serviços, a Funfarme conta com mais de 9.500 colaboradores – população maior do que muitas cidades do noroeste paulista –, que incluem 1.018 médicos e outros 3.900 profissionais de enfermagem e outras áreas da saúde, além de 423 residentes de medicina.

A Funfarme possui o maior complexo hospitalar do interior paulista, em área com mais de 100 mil metros quadrados, na zona sul de Rio Preto, próximo a grandes rodovias que ligam às principais cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. O Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade somam 836 leitos de enfermaria e 265 leitos de UTIs para adultos, crianças e recém-nascidos.