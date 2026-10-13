Tudo ou nada em Mirassol: Vôlei Adaptado de Votuporanga joga por vagas no Estadual 

Equipes femininas encaram confrontos decisivos pela CBVA; masculino 68+ já garantiu o título regional e agora sonha com conquistas estaduais e nacionais.

As equipes de Vôlei Adaptado de Votuporanga entram em quadra neste fim de semana com um objetivo claro: garantir vagas para a fase estadual da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA). Mais do que a disputa por resultados, a competição representa a força, a dedicação e a superação de atletas que transformam o esporte em exemplo de qualidade de vida, amizade e espírito competitivo.

A cidade de Mirassol será o palco da etapa final regional, onde as equipes votuporanguenses buscarão manter vivo o sonho de conquistar espaço entre as melhores do Estado de São Paulo. Na categoria feminina 58+, Votuporanga enfrentará Fernandópolis em uma partida decisiva que vale vaga na final da Série Prata e também a classificação para o Campeonato Estadual. Caso avance, a equipe disputará o título regional diante da tradicional equipe de Onda Verde.

Já na categoria feminina 68+, o desafio será diante das anfitriãs de Mirassol. Em jogo estará a oportunidade de disputar a final contra Barretos. Nesta série, apenas a equipe campeã garante a tão desejada vaga para a etapa estadual, aumentando ainda mais a importância de cada ponto conquistado dentro de quadra.

Enquanto isso, a equipe masculina 68+ já tem motivos de sobra para comemorar. Os atletas conquistaram o título regional da Série Prata e asseguraram antecipadamente a classificação para a fase estadual, que será realizada entre os dias 19 e 22 de novembro, em Jaboticabal. Agora, a meta é ainda mais ambiciosa: conquistar o título estadual e garantir uma participação inédita na etapa nacional da competição, programada para ocorrer entre os dias 19 e 22 de dezembro, em Itaquaquecetuba.

Por trás dos resultados está o trabalho dedicado do técnico Marcinho Fukuiama, que vem conduzindo a preparação das equipes com intensidade e comprometimento. O projeto também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio do secretário Marcello Stringari e sua equipe, além da parceria das empresas Madalê, New Solar e Clínica Dr. Luciano Melo.

Mais do que medalhas e troféus, o Vôlei Adaptado tem demonstrado sua capacidade de promover inclusão, saúde e bem-estar. Cada treinamento, cada viagem e cada partida refletem a determinação de atletas que desafiam limites e mostram que a paixão pelo esporte não tem idade. Em Mirassol, Votuporanga buscará mais do que classificações: buscará escrever mais um capítulo de orgulho para o esporte da cidade.