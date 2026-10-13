Acidente entre carro e caminhonete deixa cinco mortos em rodovia de Piacatu 

O acidente ocorreu na Rodovia Vicinal Domingos Antunes Guimarães, na tarde desta segunda-feira (12). Entre os mortos estão uma criança de 4 anos e sua mãe.

Subiu para cinco o número de mortos na batida frontal entre um carro e uma caminhonete na tarde desta segunda-feira (12.out), na Rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), no trecho de Piacatu/SP.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal ocorreu por volta das 13h50 no km 1 da pista em direção a Rinópolis/SP.

Ao todo, de acordo com o boletim de ocorrência, oito pessoas, entre elas uma criança e uma adolescente, se envolveram na batida. Com o impacto da batida, o carro ficou destruído e o para-choque da caminhonete foi completamente danificado.

Entre os mortos identificados estão:

Jonathan de Oliveira Romero, de 38 anos, motorista do carro;

Claudia Alice Cordeiro Araújo, de 31 anos, passageira do carro;

Arthur Miguel Cordeiro Silva, de 4 anos, filho de Claudia, passageiro do carro;

João Aparecido Soares Rodrigues, de 51 anos, passageiro do carro;

Alex Luís Corrêa da Silva, de 37 anos, passageiro do carro.

Três das vítimas, sendo João Aparecido, Claudia e Arthur, foram socorridas ao pronto-socorro de Bilac, mas não resistiram aos ferimentos. Jonathan e Alex Luís morreram durante o atendimento no pronto-socorro de Birigui.

No mesmo carro também estava uma adolescente, que foi socorrida em estado grave e transferida para um hospitalar em Araçatuba/SP. O atual estado de saúde dela é desconhecido.

Ainda segundo informações, na caminhonete estavam o motorista, de 61 anos, e a passageira, de 28 anos. O estado de saúde deles não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

No local do acidente, testemunhas informaram aos policiais rodoviários que o motorista do carro teria tentado realizar uma ultrapassagem em local proibido, quando bateu contra a caminhonete que seguia no sentido oposto.

A Polícia Civil abriu inquérito e aguarda os laudos do Instituto de Criminalística (IC) para determinar a dinâmica exata do acidente.

*Com informações do g1