Tsunami após terremoto de 8,8 atinge Rússia, Japão e outras partes do mundo

Filipinas, Indonésia, China, Chile, Peru, México, Panamá, Ilhas Marquesas da Polinésia Francesa, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu e Taiwan também emitiram alertas de tsunami, embora alguns tenham sido cancelados posteriormente.

O terremoto na costa da Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, foi o mais forte do mundo desde 2011, quando um terremoto de magnitude 9,0 atingiu o nordeste do Japão, desencadeando um tsunami devastador.

Ele está empatado como o sexto mais forte já registrado.

Ainda é cedo para dizer o quão danosas as ondas de tsunami podem ser, e os impactos iniciais foram mínimos.

Mas especialistas em todo o Pacífico alertam que a escala das ondas pode variar muito em diferentes locais e pedem à população que fique longe do litoral.

As ondas de tsunami também podem continuar a impactar o litoral horas após o primeiro impacto.

Epicentro do terremoto

O epicentro do terremoto fica a cerca de 119 quilômetros a sudeste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, a uma profundidade de 20,7 quilômetros, segundo o USGS (Serviço Geológico dos EUA).

Kamchatka, escassamente povoada, faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica em ambos os lados do Oceano Pacífico.

Dois poderosos tremores secundários de magnitude 6,3 e 6,9 atingiram a Rússia na hora seguinte ao terremoto inicial. Dezenas de outros tremores secundários acima de magnitude 5 também atingiram a região na sequência.

Quais áreas podem ser afetadas?

O terremoto desencadeou alertas de tsunami da Rússia, no Pacífico oriental, ao Equador e ao Chile, a milhares de quilômetros de distância, no Oceano Pacífico.

No Japão, mais de 1,9 milhão de pessoas foram orientadas a sair de casa devido às ondas que atingiram as costas norte e leste do país.

Alertas de tsunami — o tipo mais severo de alerta — foram emitidos para o Havaí e a costa da Califórnia, do Cabo Mendocino até a fronteira com o Oregon.

O alerta para o estado do Havaí foi posteriormente rebaixado para um nível menor.

As retiradas foram suspensas em Oahu, a ilha havaiana que inclui a cidade de Honolulu.

Ainda assim, as autoridades alertaram que os riscos persistem. “Fiquem atentos às enchentes… façam uma avaliação e verifiquem suas estruturas e casas”, disse James Barros, administrador da Agência de Gestão de Emergências do Havaí, em entrevista coletiva.

Há alertas de tsunami em vigor para o restante da costa oeste dos EUA e para as Ilhas Aleutas, no Alasca, bem como para a Colúmbia Britânica, no Canadá.

Os governos do Chile, Peru e Equador também emitiram alertas de tsunami. O Instituto Oceanográfico e Antártico do Equador informou que as Ilhas Galápagos poderão receber uma onda de 1,4 metro às 9h, horário local.

O Sistema Integrado de Alerta de Tsunami do México e da América Central emitiu um alerta de tsunami que se estende de Ensenada, na costa noroeste do México, até o Panamá, país centro-americano.

Alertas também foram emitidos para vários territórios do Pacífico dos EUA, incluindo Guam, as Ilhas Marianas do Norte e Samoa Americana.

Grandes ondas atingem o Havaí

Enquanto o Havaí se preparava para o impacto, o prefeito da capital, Honolulu, Rick Blangiardi, orientou a população a se deslocar para áreas mais altas. Sirenes soaram por toda a cidade e abrigos de emergência começaram a ser abertos nas ilhas de Oahu, Kauai e Maui.

“Precisamos que as pessoas mantenham a calma, mas também ajam de acordo. Se puderem ir para um terreno mais alto, se estiverem em uma área baixa, por favor, façam isso”, declarou Rick Blangiardi.

O governador do Havaí pediu à população que saísse imediatamente as zonas costeiras. “Não atingirá uma praia, mas sim as ilhas”, disse o governador Josh Green.

Green pediu aos moradores que saíssem as zonas costeiras imediatamente em uma entrevista coletiva.

As ondas começaram a atingir a costa do Havaí no início da noite, horário local, segundo dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

Uma onda de mais de 1,5 metro foi registrada em Kahului, na costa centro-norte da ilha de Maui, conforme a NOAA.

Após a chegada das primeiras ondas, Green disse: “Até agora, não vimos nenhuma onda significativa, o que é um grande alívio para nós”. Ele acrescentou que nenhum dano foi relatado até o momento e que ainda não houve atividade de ondas passando pela Ilha Grande do Havaí.

Hotéis ao longo da costa oeste da Ilha Grande retiraram hóspedes na noite de terça-feira, horário local. Todos os voos de e para Maui foram cancelados durante a noite, deixando cerca de 200 pessoas abrigadas no aeroporto, informou o governador.

Retiradas no Japão com as primeiras ondas

Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, foi um dos primeiros lugares a registrar ondas de tsunami, medindo até 60 centímetros, juntamente com partes da Rússia.

Sirenes foram ouvidas em partes da ilha na manhã desta quarta-feira. Um vídeo compartilhado pela agência de notícias Reuters e pela Nippon News Network mostrou pessoas se abrigando em um telhado.