Carona que salva vidas: Fígado é transportado de Votuporanga para transplante na capital 

Aeronave do Grupo FRIGOESTRELA realiza missão solidária entre Santa Casa de Votuporanga e Hospital Sírio-Libanês.

Na manhã desta quarta-feira (30.jul), uma aeronave do Grupo FRIGOESTRELA, de Estrela D’Oeste/SP, pousou em Votuporanga com um propósito especial: colaborar com a vida. O avião irá transportar um fígado captado na Santa Casa de Votuporanga até São Paulo, onde o órgão será transplantado no Hospital Sírio-Libanês.

Essa é a sexta participação do Grupo FRIGOESTRELA no programa TransplanAR – Aviação Solidária, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, lançada em setembro de 2024. A ação tem como objetivo acelerar o transporte de órgãos para transplante, utilizando aeronaves particulares de forma gratuita e voluntária — ampliando o acesso e aumentando as chances de sucesso dos procedimentos.

“Me sinto honrado e imensamente feliz em ser um dos apoiadores desse projeto tão nobre. Ter a oportunidade de ajudar o próximo é uma das nossas maiores missões e compromissos”, afirma Vadão Gomes, fundador do Grupo FRIGOESTRELA.

O transporte é realizado sem qualquer benefício fiscal ou financeiro, sendo integralmente custeado pelo proprietário da aeronave, como um gesto voluntário de solidariedade e compromisso com a vida. Com a carona solidária, o FRIGOESTRELA reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e o apoio à vida, unindo infraestrutura e solidariedade em prol de quem mais precisa.

FRIGOESTRELA

Referência no mercado de proteína animal com mais de 45 anos de atuação, o Grupo FRIGOESTRELA é detentor das marcas Estrela Alimentos, Linhas Especiais Estrela, Donna Estrela e Tchê, e produz alimentos de qualidade e excelência, que vão para as mesas de famílias por todo o Brasil e mais de 60 países. Possui 10 unidades totalmente informatizadas que seguem os mais rigorosos padrões de tecnologia, higiene e segurança, estrategicamente localizadas nas regiões de maior concentração de produção animal do país, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Conheça o grupo pelo site www.frigoestrela.com.br