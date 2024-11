Homem é preso por tráfico de drogas em Votuporanga 

Suspeito foi flagrado no loteamento Nova Alvorada, na zona leste da cidade; porções de haxixe, maconha, ecstasy e dinheiro foram apreendidos.

Um homem foi preso na noite deste domingo (3.nov), na zona leste de Votuporanga/SP, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após policiais militares perceberem que três ocupantes de um veículo VW/Gol tentaram abaixar para se esconder ao avistarem a viatura, levantando suspeitas.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de haxixe e duas porções de maconha com um dos passageiros. Com o motorista, havia um celular e outra porção de haxixe. Ao ser questionado, o condutor admitiu envolvimento com o tráfico e revelou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas, incluindo uma porção de maconha, uma balança de precisão, uma porção considerável de haxixe, R$ 4.950 em dinheiro e 84 comprimidos de ecstasy.

Os três homens foram levados à Central de Flagrantes, onde receberam voz de prisão. No entanto, apenas o motorista permaneceu à disposição da Justiça; os outros dois suspeitos foram ouvidos e liberados. A polícia seguirá com as investigações para apurar o envolvimento dos demais indivíduos no esquema de tráfico.

