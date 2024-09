Botafogo pressiona, São Paulo sobrevive, e jogo de ida das quartas de final da Libertadores 

Times ficam no 0 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Decisão da vaga na semifinal será dia 25, no Morumbis.

O Botafogo atacou muito mais, acertou a trave, mas o São Paulo conseguiu resistir e sobreviver no confronto. Ao fim dos primeiros 90 minutos da disputa pela vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, empate em 0 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 25, no Morumbis.

Com o empate no jogo de ida, não há vantagem para o segundo jogo. Quem vencer no Morumbis fica com a vaga na semifinal. Se houver novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênalti.

No entanto, antes do jogo de volta pelas quartas de final da Libertadores no dia 25, os dois times voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Botafogo tem o clássico com o Fluminense, no Maracanã. Já no domingo, às 18h30, o São Paulo recebe o Internacional.

