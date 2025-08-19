Revitalização da Emílio Arroyo: começa etapa de interligação com a Avenida Pedro Madrid Sanches e a Rua Holanda 

Rotatória que está sendo construída solucionará problema de acesso para quem trafega sentido bairro Colinas/Centro. Esta etapa da obra conta com recursos de cerca de R$ 1 milhão.

A Prefeitura de Votuporanga deu início a mais uma etapa importante da revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes: a construção de uma rotatória que fará a ligação entre a Emílio Arroyo com a Avenida Pedro Madrid Sanches e a Rua Holanda, interligando também os bairros Parque das Nações e Colinas.

A obra vai resolver um antigo problema de acesso para quem trafega no sentido Colinas/Centro, garantindo maior fluidez no trânsito e segurança viária, além de valorizar a região norte. O novo dispositivo de retorno vai beneficiar diretamente moradores, comerciantes e motoristas que utilizam diariamente esse importante corredor de mobilidade urbana.

Esta etapa da obra conta com recursos de cerca de R$ 1 milhão destinados pela Senadora Mara Gabrilli (PSD), por meio do Ministério das Cidades. Segundo o prefeito Jorge Seba (PSD), a intervenção reforça o compromisso da Administração em promover infraestrutura de qualidade para todos os votuporanguenses. “Estamos entregando soluções que transformam a vida das pessoas, facilitam a mobilidade e contribuem para o desenvolvimento ordenado da cidade”, destacou.

Revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes

A construção da rotatória integra o conjunto de melhorias da revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, um dos maiores investimentos em infraestrutura urbana de Votuporanga. O projeto contempla inúmeras melhorias como modernização da iluminação, construção de ciclovia e calçadas acessíveis, novo sistema de drenagem, além de intervenções paisagísticas e de mobilidade.

“Com a conclusão da obra, a via se consolidará como um eixo estruturante, conectando diferentes regiões da cidade, impulsionando o desenvolvimento local e garantindo mais qualidade de vida à população”, disse a secretária de Planejamento Urbano, Tássia Coleta.