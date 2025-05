Programa da TV Unifev vira livro

Baú de Votu foi desenvolvido pelo jornalista e apresentador do programa de mesmo nome, José Carlos Pontes. A obra conta com relatos de diversas famílias que desembarcaram em Votuporanga e foram essenciais para a história do desenvolvimento do município

Existem diversas maneiras de contar uma história. Seja como livro ou filme, fato é que tanto o ato de escrever quanto o de desenvolver um roteiro para o cinema são formas de conceber narrativas relacionadas a algo.

Votuporanga é um município que nasceu em 1937 e conta, atualmente, com mais de cem mil habitantes. Em constante desenvolvimento, a cidade, assim como todas as outras, tem a própria história de fundação, crescimento e seus personagens principais.

Quem melhor do que as famílias que desembarcaram neste local para narrar de que maneira essa memória foi construída ao longo do tempo?

Foi o que fez o jornalista José Carlos Pontes em seu mais recente livro Baú de Votu. Os relatos contidos nas 204 páginas foram retirados de entrevistas desenvolvidas no programada que ele apresenta na TV Unifev, que leva o mesmo nome da obra.

Segundo Pontes, são histórias contadas por famílias que vieram para Votuporanga e participaram da fundação desta. Algumas são pioneiras e outras chegaram tempos depois, contudo todas participaram de determinada perspectiva.

A ideia para o livro partiu do interesse que as pessoas demonstravam pelas narrativas dos entrevistados, que eram guiadas pelo jornalista no programa. Por meio disso, o autor foi desenvolvendo a obra em paralelo a jornada do Baú de Votu, transmitido pela televisão.

“O que me motivou foi a necessidade da gente resgatar a memória da cidade, não apenas na visão do escritor e historiador que fala da história de Votuporanga, mas sim através do depoimento de pessoas que vieram para cá”, menciona José Carlos a respeito deste aspecto da obra.

Conforme ele, o livro é repleto de detalhes sobre acontecimentos precursores do progresso do município, porém essas histórias são todas escritas de acordo com o ponto de vista dos depoimentos dos entrevistados.

Ao todo, são 95 relatos de pessoas que estiveram no programa, contando com duas páginas para cada história.

Quem se interessar por assistir o conteúdo na íntegra, o livro propõe a interação por meio QR Code no final de cada capítulo, que conecta direto para o vídeo na plataforma do YouTube.

Baú de Votu levou seis meses para ser finalizado e o lançamento aconteceu na última sexta-feira, 16 de maio, no Memorial da Unifev, onde o autor esteve presente para a sessão de autógrafos dos exemplares.

O livro pode ser adquirido pelo contato direto com José Carlos Pontes, no número de WhatsApp (17) 99655-3871 e custa R$ 80,00.

Nas palavras do jornalista, o que ele fez foi trazer o programa de TV para o livro. Afinal, lembranças são para serem contadas de forma que as pessoas possam ter acesso a essas memórias. Um material tão único e exclusivo que cada habitante carrega consigo.

De certo modo, todos esses nomes presentes no Baú de Votu contribuíram para que aquela terra batida se transformasse em Votuporanga e nos valores socioeconômicos e culturais existentes nela.