Tô de Graça – O Filme, chega ao Novo Cine Votuporanga

Tô de Graça – O Filme é uma produção inspirada na série homônima de televisão e dirigida por César Rodrigues (Minha Mãe é Uma Peça 2). Na trama, Graça (Rodrigo Sant’Anna) é uma mãe de 14 filhos e moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. Depois de ganhar uma indenização inesperada, ela decide torrar o dinheiro levando toda a família para um feriadão em Búzios-RJ. Agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas dessa personagem icônica, Graça mostrará várias confusões causadas pela família que quer aproveitar a viagem ao máximo.