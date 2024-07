Fim de jogo: 2 a 2 – CAV mantém invencibilidade

CAV segue sem perder; Grêmio, sem vencer

Um jogo f bastante movimentado do começo ao fim e terminou empatado por 2 a 2, neste sábado (13), no Estádio Prudentão. Assim, Grêmio Prudente e Votuporanguense fecharam a participação no primeiro turno do Grupo 1 da Copa Paulista. Potiguar, que completou 70 jogos com a camisa do Grêmio, fez dois gols na primeira etapa. Luizão descontou ainda antes do intervalo. Os visitantes foram melhores na etapa final e chegaram ao empate com Mariotto. No fim, um ponto para cada, invencibilidade do CAV e jejum do Grêmio mantidos.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de um bom futebol apresentado por Grêmio e CAV. Completando seu jogo de número 70 pelo Grêmio Prudente, Rafinha Potiguar abriu o placar com um belo chute de fora da área, aos 10 minutos de jogo. Com mais volume até então, o Grêmio Prudente chegou ao segundo gol 10 minutos depois. Rodrigo Andrade bateu falta na cabeça de Potiguar, que aproveitou na primeira trave. Houve a impressão de desvio em Guilherme, mas o gol foi confirmado para o volante gremista. O CAV melhorou e descontou com Luizão, também de cabeça, em cobrança de escanteio aos 37 minutos.

Segundo tempo

A volta do intervalo teve o time visitante com uma postura diferente no Prudentão. A equipe da casa não conseguiu seguir com o bom ritmo do primeiro tempo e viu o CAV arrancar o empate. Ele veio aos 40 minutos. A cobrança de escanteio pela direita foi invertida, e o cruzamento rasteiro encontrou Mariotto, que só empurrou para as redes. Ainda deu tempo de João Paulo fazer duas belas defesas e ajudar o líder do Grupo 1 segurar o empate.

Pontuação

O Votuporanguense chega a 10 pontos no Grupo 1. O vice-líder é o XV de Jaú, com seis. O Grêmio Prudente sobe para três, mas tem logo atrás o Mirassol, com dois, que ainda joga na rodada. O Vocem também tem dois e, com menor saldo, segura a lanterna.

Próxima rodada

Os times voltam a campo no sábado (20), pela sexta rodada, a primeira do returno. Às 15h30, o CAV visita o XV de Jaú. Às 16h, o Grêmio Prudente recebe o Vocem. O Mirassol cumpre folga de tabela.