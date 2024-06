Tío Nacho reforça compromisso com a proteção dos polinizadores mais importantes do mundo

Em parceria com a UBEES, marca adotou um milhão de abelhas na Colômbia e agora acolhe 1,5 milhão desses polinizadores na Flórida.

Com o objetivo de promover a conservação e proteção de uma das espécies mais importantes para a conservação do ecossistema a marca de xampus e condicionadores Tío Nacho anunciou que está reforçando sua estratégia para promover o cuidado e proteção desses polinizadores ao adotar o Dia Mundial das Abelhas, comemorado no mês de maio, como parte permanente de sua agenda de sustentabilidade, considerando sua importância para diversos aspectos da saúde dos ecossistemas e do bem-estar humano.

Em 2023, a marca de produtos capilares, feita com ingredientes naturais como a geleia real, iniciou uma parceria com a UBEES, empresa líder em práticas apícolas sustentáveis em todo o mundo, para apoiar as abelhas criando habitats amigáveis para esta espécie e adotando um milhão de abelhas na Colômbia.

Este ano, a aliança é reforçada com a proteção de mil abelhas em Cabo Canaveral, na Flórida, com o laboratório Bee Lab Apicultura, que impactará mais de 300 hectares e beneficiará culturas de frutas silvestres, pimenta vermelha brasileira, palmeira, de manguezais e florestas costeiras, além de contribuir com a captura de dióxido de carbono.

María Zubiaur, Líder Global da Unidade de Negócios de Cuidados Pessoais da Genomma Lab mencionou que “estamos convencidos de que podemos garantir um futuro próspero para o nosso planeta se tomarmos consciência de que cada decisão pode fazer a diferença. Por isso, adotamos o Bee Day, para reafirmar nosso compromisso com a proteção do polinizador mais importante do mundo.”

Mateo Gómez, Diretor Global de Vendas da UBEES, destacou que “além de cuidar das abelhas, o projeto fortalece as comunidades locais, promovendo a sustentabilidade e o equilíbrio ecológico na região, por meio da polinização de centenas de hectares.”

Com esta iniciativa, Tío Nacho procura ampliar a sua capacidade de sensibilizar os consumidores sobre a importância desta espécie para a conservação dos ecossistemas do nosso planeta e para a segurança alimentar, uma vez que as abelhas ajudam a polinizar 75% das culturas alimentares do mundo, e entre 3 e 5% da produção mundial de frutas e vegetais é perdida precisamente devido à falta de polinização.

Além disso, a marca trabalha na criação de escolas de apicultura em 2024, com o objetivo de empoderar mulheres e transmitir conhecimentos sobre apicultura para instituições de ensino que atendem crianças e adolescentes. Da mesma forma, lançou uma campanha com conselhos práticos para o seu cuidado, incluindo ter plantas como a lavanda em casa e colocar bebedouros para abelhas.