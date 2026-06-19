Técnico do Haiti cita “montanha” contra Brasil, mas diz: “Rivais têm muito mais a perder do que nós”

Na lanterna do Grupo C, francês Sébastien Migné mantém esperança: “Não vamos desistir”.

O Haiti conseguiu enfrentar a Escócia de igual para igual em sua estreia na Copa do Mundo, mas a derrota por 1 a 0 deixou o próximo adversário do Brasil na lanterna do Grupo C. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico francês Sébastien Migné admitiu que a missão é ainda mais difícil diante da Seleção de Carlo Ancelotti nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), mas disse que vai assistir ao empate com o Marrocos para estudar forma de incomodar os brasileiros.

“Temos uma montanha difícil para escalar daqui a cinco dias, com o Brasil. Vamos tentar estar à altura do desafio. Vai ser um jogo de prestígio, não importa como você analise. (…) Vamos ter que marcar alguns gols se quisermos ter chances de classificação, então nossos atacantes vão ter que estar alertas. É isso que está em jogo nos próximos dias.”

“Trabalhamos muito sobre o Brasil, vamos analisar o jogo deles desta tarde. Me mantive um pouco distante porque estava focado no nosso próprio jogo, mas vamos trabalhar nisso a partir de hoje. Vamos reassistir ao nosso jogo e tentar achar soluções para incomodar o Brasil.”

Em uma competição de tiro curto como a Copa do Mundo, uma derrota costuma complicar em termos de classificação. Mas o aumento do número de participantes a partir desse ano mudou esse cenário e oferece mais oportunidades de passar de fase. O técnico do Haiti mantém a esperança e mandou um recado não só ao Brasil, mas também ao Marrocos, seu último adversário no Grupo C: “Absolutamente (é possível se classificar). Desde o início, sabíamos que não seria fácil. Essa nova regra, com os oito melhores terceiros colocados avançando, pode nos classificar até mesmo com uma vitória no terceiro jogo. Tentamos colocar ritmo no jogo sem nos abrirmos muito atrás. Estamos crescendo, aprendendo, e vão ser jogos difíceis. Já foi difícil contra a Escócia, que a 42ª no ranking da Fifa, agora estamos seguindo rumo ao topo.”

“Mas vou dizer, nossos rivais têm muito mais a perder do que nós. Que sorte para os meninos poder jogar nesse tipo de atmosfera. Compartilhar isso com eles foi fantástico, e acho que vai continuar sendo assim nos próximos jogos. Não vamos desistir e vamos tentar escrever uma história ainda melhor do que o que fizemos até agora.”

Apesar da derrota, Migné elogiou a atuação do Haiti e valorizou isso para os próprios jogadores: “Quando se joga um jogo, você tenta vencer. Erramos algumas coisas hoje. Por um lado, estou muito orgulhoso do que os meninos mostraram, foi uma boa exibição. Sabemos que para o Haiti nada é fácil, temos que ser resilientes. Quando ganhamos nosso último jogo nas Eliminatórias, contra a Nicarágua, precisamos esperar alguns minutos para ter certeza que tínhamos nos classificado. Mesma coisa aqui, tenho dito a eles: ‘Seria fácil demais estar na liderança hoje depois de uma vitória. Se vamos nos classificar, vai ser um sacrifício’. Talvez aconteça nos últimos minutos do último jogo, talvez seja para isso que estamos preparados. Se tivéssemos vencido, não teríamos sucumbido à euforia, para manter todos focados. Então também não vou exagerar, jogamos em alto nível.”

*Com informações do ge