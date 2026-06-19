Câmara de Votuporanga inicia modernização do Plenário por R$ 825 mil 

A ampliação e adequação do pavimento da recepção do Plenário Dr. Octávio Viscardi deve durar até 4 meses e não irá interferir no andamento dos trabalhos do Poder Legislativo.

Jorge Honorio

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP dará início a um projeto de modernização e ampliação do Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, um dos espaços mais emblemáticos da vida pública do município. A iniciativa visa adequar a estrutura às necessidades atuais, proporcionando mais conforto, acessibilidade, tecnologia e preservação da memória política e histórica da cidade.

Segundo apurado pelo Diário, mais do que uma reforma, a proposta representa um investimento na valorização do patrimônio público e na aproximação entre o Poder Legislativo e a população. Entre as melhorias previstas estão a modernização das instalações, ampliação dos espaços, adequações para garantir ainda mais acessibilidade, novos ambientes de atendimento e a criação de um espaço museológico dedicado à preservação da história de Votuporanga e da Câmara Municipal.

Ao custo de R$ 825 mil a obra — que não é considerada de grandes proporções e deve durar até 4 meses — pretende reconfigurar a entrada principal da Câmara. Contudo, não irá interferir no andamento dos trabalhos do Poder Legislativo. No entanto, haverá alteração temporária no acesso ao Plenário, que passará a ocorrer por outro entrada da Casa de Leis.

De acordo com a Câmara, o futuro museu será um marco para o município, reunindo documentos, fotografias, objetos e registros que contam a trajetória da cidade e de seus representantes ao longo das décadas. A iniciativa permitirá que estudantes, pesquisadores e toda a comunidade tenham acesso a um importante acervo histórico, fortalecendo a identidade e a memória coletiva dos votuporanguenses.

Além da preservação histórica, a reforma proporcionará melhorias estruturais capazes de oferecer mais comodidade aos cidadãos que acompanham as sessões, audiências públicas e demais eventos realizados na Casa de Leis. O projeto também contempla a atualização tecnológica dos espaços, tornando-os mais modernos, eficientes e preparados para atender às demandas das próximas gerações.

“O Plenário “Dr. Octávio Viscardi” é palco das principais decisões que marcaram a história de Votuporanga. Agora, com uma visão voltada para o futuro, a Câmara Municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a preservação da memória e a constante melhoria dos serviços prestados aos cidadãos”, afirmou a Casa de Leis em comunicado.

“Mais do que uma obra, trata-se de um investimento em história, cidadania e no fortalecimento da democracia, para que as futuras gerações possam continuar acompanhando e participando da construção do desenvolvimento de Votuporanga”, concluiu.