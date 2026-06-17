Tarcísio pede desculpas à população por roubos de celulares em SP 

Governador do Estado de São Paulo citou dificuldade em manter presos ladrões reincidentes.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu desculpas à população pelos casos de roubo de celulares no estado e afirmou que o poder público falha quando não consegue garantir a segurança dos cidadãos.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (17.jun), durante anúncio de medidas voltadas ao combate à receptação de aparelhos celulares.

Tarcísio afirmou que o governo continuará atuando para reduzir esse tipo de crime e disse que os roubos de celulares impactam a sensação de segurança da população: “Enquanto tiver o cidadão sendo roubado, tendo um celular subtraído, nós não vamos descansar porque a gente sabe que é o crime que aborrece, a gente sabe que é o crime que derruba a sensação de segurança e o cidadão tem direito de ficar em paz.”

O governador também defendeu mudanças na legislação para endurecer o tratamento dado a criminosos reincidentes: “Prendemos ladrões de celular dezenas de vezes e eles são soltos em audiências de custódia. Se não olharmos a habitualidade e a reincidência, não vamos vencer essa guerra. A legislação precisa mudar para que o reincidente fique na cadeia. O destinatário do nosso esforço tem que ser o cidadão”, declarou.

*Com informações da CNN Brasil