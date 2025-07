Tarcísio de Freitas vem à Votuporanga prestigiar abertura da XXI Olimpíadas Especiais das APAEs 

O governador do Estado de São Paulo estará na cerimônia agendada para às 19h, desta terça-feira (29), na Cidade Universitária da Unifev.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou presença na Cerimônia de Abertura da XXI Olimpíadas Especiais das APAEs, agendada para as 19h, desta terça-feira (29.jul), na Cidade Universitária da Unifev.

De 29 de julho a 2 de agosto, Votuporanga será tomada por um clima de superação, emoção e inclusão, com a presença de mais de 600 atletas, representando APAEs de todas as regiões do estado. Ao todo, são esperadas cerca de 1.000 pessoas, entre delegações, familiares, técnicos e equipe organizadora.

Entretanto, as delegações desembarcaram na cidade das brisas suaves para credenciamento já nesta segunda-feira (28). Durante cinco dias, os atletas disputarão medalhas em 9 modalidades esportivas, com provas realizadas em diferentes espaços da cidade, todas com entrada gratuita ao público.

“As Olimpíadas Especiais das APAEs são muito mais do que uma competição esportiva, são uma poderosa expressão de inclusão, respeito e protagonismo das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ver mais de 600 atletas reunidos, vindos de todas as regiões do estado, é a prova viva de que, quando oferecemos oportunidades, o potencial humano floresce. Este evento emociona, inspira e transforma a todos que têm o privilégio de participar ou acompanhar de perto”, destaca Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP.

Além da força do esporte, o evento contará com a presença de importantes autoridades estaduais e regionais, como o Secretário Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), além de gestores, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e convidados ligados ao universo do esporte e da inclusão.

O encerramento será no dia 2 de agosto, com uma ação especial para envolver toda a comunidade, a Caminhada da Família, a partir das 9h, no Parque da Cultura, um convite à população para caminhar ao lado das delegações e celebrar coletivamente esse grande encontro do esporte inclusivo.

A Cidade Universitária da Unifev fica na Av. Nasser Marão, 3069 – Parque Industrial I, Votuporanga.