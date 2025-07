Desaparecimento de menina de 8 anos de Votuporanga completa 23 anos; criança sumiu no dia do aniversário 

Francisca Simara de Souza Gomes sumiu no dia 28 de julho de 2002. Ela foi vista pela última vez conversando com duas mulheres na frente de casa, na Rua das Bandeiras, no bairro Vila Paes.

O desaparecimento da menina de 8 anos de Votuporanga/SP, que ocorreu no dia 28 de julho de 2002, completa 23 anos nesta segunda-feira (28.jul). Francisca Simara de Souza Gomes sumiu no dia que comemorava o aniversário.

A menina foi vista pela última vez conversando com duas mulheres que estavam em frente à casa onde Francisca morava com os pais, na Rua das Bandeiras, no bairro Vila Paes.

Em 2012, a Polícia divulgou novas imagens da menina, com ajuda de uma simulação de como seria a aparência dela aos 18 anos de idade. O material foi enviado para todas as delegacias do país, mas, mesmo assim, nenhuma informação apareceu.

O inquérito que investigava o desaparecimento de Francisca foi concluído em maio de 2010. Francisca Simara de Souza gomes completaria 31 anos em 2025.

Os familiares da menina não moram mais em Votuporanga e voltaram para o Ceará, terra natal da família.

*Com informações do g1