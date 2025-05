Tanabi sofre primeira derrota na Segundona, mas segue na liderança do Grupo 1 

O Índio da Noroeste perdeu por 2 a 0 para a Santacruzense, no Estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

O Tanabi SAF conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão. Jogando fora de casa na manhã deste domingo (25.mai), no Estádio Leônidas Camarinha, a equipe foi superada pela Santacruzense por 2 a 0, em partida válida pela abertura do segundo turno da fase de grupos. Os gols do time da casa foram marcados por Tavares e Raí, resultado que recoloca a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo/SP na briga por uma vaga na próxima fase.

Apesar do revés, o Tanabi segue na liderança isolada do Grupo 1, com 12 pontos conquistados. A Santacruzense, agora com oito pontos, encurtou a distância e se aproxima na disputa por uma das vagas.

O técnico Davi Zaqueo valorizou o desempenho do adversário e destacou a competitividade crescente das equipes no segundo turno: “Perder é sempre ruim, mas precisamos reconhecer o belo jogo que a Santacruzense fez, com variações de movimentações e muita competitividade. Sempre queremos vencer, mas sabemos que isso nem sempre será possível.”

Zaqueo também ressaltou que o planejamento da equipe já previa maior dificuldade nesta fase da competição “No início do campeonato, sabíamos que as equipes estariam em um nível físico e tático muito melhor no segundo turno. Isso ficou claro hoje com a Santacruzense, e também com o crescimento de Tupã e Assisense, que vêm fortes na busca pela classificação.”

Mesmo com a derrota, o treinador mantém a confiança no trabalho da equipe e evita falar em pressão pela liderança: “Acho que não há pressão. Fomos competentes no início da competição e isso nos dá tranquilidade para seguir pontuando. Agora é ajustar o que não saiu como esperávamos e buscar os três pontos em casa na próxima rodada.”

O Tanabi volta a campo diante da torcida no próximo fim de semana, em jogo que marcará o reencontro da equipe com seu torcedor no Estádio Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.