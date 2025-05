PRF flagra porções de maconha escondidas em bota na BR-153 em Nova Granada 

Droga estava no par do sapato, de estilo country, no porta-malas de um carro abordado na rodovia. No veículo havia três pessoas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde da última sexta-feira (23.mai), 14 porções de maconha escondidas dentro de uma bota do estilo country, que estava no porta-malas de um carro. A abordagem ocorreu no km 35 da BR-153, na altura do município de Nova Granada/SP.

No veículo estavam o motorista e dois passageiros, todos a caminho de São José do Rio Preto/SP. De acordo com a PRF, os dois amigos do motorista possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram a bota no compartimento traseiro do carro. Dentro dela, estavam escondidas as porções de maconha, que foram imediatamente apreendidas.

A ocorrência foi encaminhada para o Distrito Policial de Nova Granada. Um dos envolvidos foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do g1