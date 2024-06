Educação: Polo UAB oferece vagas para pós-graduação em Gestão Pública pela UFSCAR 

Inscrições terão início no dia 20 de junho por meio de formulário on-line.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, divulga vagas abertas para pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Ao todo, serão ofertadas 30 vagas gratuitas na modalidade de Ensino à Distância.

As inscrições deverão ser feitas através do link http://questionarios.ufscar.br/index.php/811113?lang=pt-BR e estarão disponíveis a partir das 10h do dia 20 de junho, encerrando às 13h do dia 11 de julho.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente mais de 300 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na Rua Pernambuco, n° 1736, Vila Muniz. O telefone para mais informações é o (17) 3422-8839.