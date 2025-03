Abel Ferreira cutuca Veiga e Estêvão e vê rival mais eficaz em derrota do Palmeiras na final 

Verdão desperdiça oportunidades, perde por 1 a 0 para o Corinthians e precisará de virada fora de casa para conquistar o tetracampeonato no Paulistão.

O Palmeiras acumulou chances desperdiçadas, perdeu para o Corinthians por 1 a 0 no Allianz Parque e precisará da virada na Neo Química Arena para sonhar com o tetra no Paulistão. Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou em erros de decisão da equipe alviverde – com cutucadas em Veiga e Estêvão – e classificou o rival como mais criativo nos duelos no meio de campo e na eficácia.

“Futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nestes jogos, mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio-campo foram melhores e na eficácia”, disse o treinador.

“Criamos mais oportunidades do que contra o São Paulo no último jogo. Mas não fomos capazes de traduzir em gol”, completou.

O Palmeiras arriscou 19 finalizações, sendo nove delas no alvo, oito para fora e duas bloqueadas – nenhuma nas redes do Allianz -, enquanto o Corinthians arriscou três, mandou uma no alvo e justamente no gol.

Ao analisar o lance que resultou no gol do rival, Abel menciona a decisão antes da perda da posse de bola, quando Estêvão tenta ultrapassar a marcação de três atletas ao invés de passar.

“Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola ao lado e não passamos, demos o contra-ataque”, diz o treinador.

Na sequência o treinador é perguntado sobre como trabalhar para tirar a marcação de cima do camisa 41.

“É normal o adversário querer bloquear nossos melhores jogadores. Temos de achar soluções, individuais e coletivas. Esta situação, poderia passar a bola ao Vitor Roque e decidiu ir em um para três ou quatro. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas”, disse Abel.

O Palmeiras agora ganha dez dias para descanso e trabalho, por conta da pausa para a data Fifa, e volta a campo no dia 27 de março, quando precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título sem levar a disputa para os pênaltis.

*Com informações do ge