Tanabi confirma participação na Bezinha 2025 

Quinta divisão do Paulistão tem início previsto para 20 de abril e a final será em 31 de agosto. Torneio terá 15 clubes na disputa e permitirá o uso de até três atletas acima de 23 anos.

O Tanabi Esporte Clube disputará o Campeonato Paulista Sub-23, competição organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), com início previsto para 20 de abril e a final será em 31 de agosto. Os finalistas garantem duas vagas na Série A4 (quarta divisão) de 2026. O Verdão de Tanabi estará no Grupo 1, ao lado de Santacruzense, Assisense, Olímpia e Tupã, em busca da classificação para as fases finais e o acesso para a Série A4 do estadual.

A mudança no regulamento da Bezinha, competição sub-23, é a volta da liberação do uso de jogadores acima da idade, algo que era permitido até 2017. Cada equipe poderá inscrever até três atletas com mais de 23 anos.

Neste ano, entre os participantes, a principal ausência é a do tradicional América de Rio Preto, rebaixado na A4 na temporada passada. Em relação à última edição, também ficaram de fora o Atlético Mogi, Barcelona-SP e o Fernandópolis (FFC).

As novidades são os retornos do Assisense, que até o ano anterior jogou em parceria com o rival VOCEM (atualmente na A4), AD Guarulhos, Batatais e Independente de Limeira, que vem de rebaixamento na quarta divisão.

No ano passado, o título da Bezinha ficou com o Paulista de Jundiaí, enquanto o Colorado Caieiras ficou com o vice. Araçatuba e Inter de Bebedouro, que tiveram a terceira e a quarta melhor campanha, respectivamente, também foram promovidos à A4 devido a desistências de times nas divisões acima.

A diretoria e a comissão técnica já estão trabalhando intensamente para a montagem do elenco e a preparação da equipe, visando uma campanha sólida e competitiva na competição.

“Sabemos da força e tradição do Tanabi e estamos muito motivados para essa disputa. Será um campeonato desafiador, mas confiamos no trabalho que estamos desenvolvendo. Nosso objetivo é montar um time competitivo, que represente bem a nossa torcida e a cidade de Tanabi. Vamos trabalhar forte para buscar essa classificação e o acesso para a A4 do Paulistão”, destacou o Diretor Executivo de Futebol, Amim Junior, sobre a importância do campeonato para o clube.

Com a confirmação no torneio, o Tanabi Esporte Clube – SAF segue firme nos preparativos para a temporada, visando uma campanha de destaque no futebol paulista.

O Tanabi Esporte Clube é um clube de futebol com uma rica história e tradição no futebol paulista. Com a recente transformação em Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o clube busca se estruturar e alcançar voos mais altos no cenário esportivo. A participação no Campeonato Paulista Sub-23 é um passo importante nesse processo de crescimento e consolidação.

Sistema de disputa

As 15 equipes foram divididas em três grupos regionalizados, onde se enfrentarão em turno e returno, classificando-se os dois primeiros de cada, além dos dois melhores terceiros.

Os oito clubes que avançarem serão divididos em duas chaves por critérios técnicos, avançando os dois melhores de cada à semifinal, onde os acessos serão disputados em jogos de ida e volta. Em caso de empates nesta fase e na decisão do título, prevalecerá a melhor campanha na somatória das fases.

Confira os grupos:

Grupo 1

Santacruzense

Assisense

Olímpia

Tanabi

Tupã

Grupo 2

AD Guarulhos

Batatais

Flamengo-SP

Independente de Limeira

São Carlos

Grupo 3